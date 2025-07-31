Олена Шоптенко розлучилась й назвала причину: хто її колишній чоловік (фото)

Українська танцівниця Олена Шоптенко підтвердила розлучення з підприємцем Олексієм Івановим. Пара розійшлася ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, але офіційно розірвала шлюб уже під час війни.

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Хореографиня вперше відкрито заговорила про своє особисте життя в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко. Вона зізналась, що це рішення далось їй нелегко.

"Ми розлучилися. Ми розійшлися ще до війни, а вже офіційно розлучилися під час. Фактично, я вільна, можна сказати. Будь-який розрив із людьми, тим більше із людиною, від якої в тебе дитина, — це завжди нелегко", — зізналася Шоптенко.

Причина розлучення Шоптенко

Зірка екрану пояснила причини розриву, наголосивши на важливості спільних цінностей у стосунках.

"Ми розійшлися, бо це життя. Коли люди розривають свої стосунки, то це не соромно. Якщо цінності різні, якщо вони не стають однаковими, то тоді просто воно не працює", — підкреслила вона.

Олена Шоптенко розлучилась з Олексієм Івановим Фото: Instagram

За словами Олени Шоптенко, кожен з партнерів мав різне бачення сімейного життя. "У мене є певне розуміння сім'ї, взаємодії одне з одним. Це ж не те, що хтось поганий, а хтось хороший. Просто я малювала собі якусь одну картину, мій партнер — іншу. Питання в тому, що треба спочатку домовлятися, говорити", — зазначила знаменитість.

Стосунки з колишнім чоловіком

Щодо спілкування з колишнім чоловіком, то воно обмежується лише питаннями, які стосуються їхнього 7-річного сина Олексія.

"Для мене, якщо стосунки закінчуються, то вони закінчуються. Люди не залишаються кращими друзями. Я не дружу з колишніми. Ми спілкуємося про дитину", — підсумувала танцівниця.

Шоптенко розповіла про стосунки з колишнім чоловіком Фото: Instagram

Олена Шоптенко вийшла заміж за підприємця Олексія Іванова у 2016 році. У червні 2018-го у пари народився син Олексій.

В ексклюзивному інтерв’ю Фокусу зізналась, чи розповідає 6-річному сину Олексію про війну в Україні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, українська телеведуча Марічка Падалко в День батька зробила гостру заяву про чоловіків, які не воюють за Україну, викликавши резонанс у соціальних мережах.