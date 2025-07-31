Блогер борется с "плохими" пешеходами, тайно снимая их: люди в восторге

Мэтт Басс снимает свои ролики с помощью iPhone и пары проводных наушников, которые выполняют роль микрофона, хотя он говорит, что это довольно заметная установка — если "плохие пешеходы" оглянутся, то заметят, что он снимает видео.

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Серию TikTok-видео о "легко раздражительных" ньюйоркцах он назвал "Плохие пешеходы".

"Это просто мой опыт ходьбы. Это люди, которые мне неудобны", — объяснил он The Post о "странных персонажах", которых блогер встречает на улице.

30-летний Басс пошутил, что это будто у него на голове видеорегистратор.

Мэтт Басс снимает раздражительных прохожих Фото: TikTok

Мэтт документирует разочарование, которые вызывают пешеходы, в серии клипов, которая на данный момент имеет объем более 60 частей.

Например, кто-то споткнулся о металлические решетки, резко останавливается, чтобы указать на окружающие достопримечательности, небрежно разбрасывает свои сумки с покупками на других пешеходов. Однажды он даже увидел живую статую на Таймс-сквер, которая раскрасила себя золотой краской.

Мэтт Басс снимает раздражительных прохожих Фото: TikTok

Но как бы ни раздражали некоторые из самых медленных и эгоистичных пешеходов города, Басс не лезет им в лицо. Вместо этого он критикует их поведение издалека.

И, по словам блогера, он даже никогда напрямую ни с кем не сталкивался.

Люди в восторге

Хотя он и получает критические комментарии под своими публикациями в социальных сетях, большинство ньюйоркцев в восторге от этого.

"Пожалуйста, никогда не останавливайтесь", — написал один из комментаторов под недавним видео.

Более того, Мэтт удалил несколько видео с людьми, которые сказали: "Эй, это был я".

Мэтт Басс снимает раздражительных прохожих в Нью-Йорке Фото: New York Post

"Я не стремлюсь к просмотрам и вовлеченности, поэтому я не собираюсь [снимать видео] за счет чужого счастья", — говорит он.

Одно из видео блогера набрало более 6 млн просмотров.

Однажды, прогуливаясь по улочкам Сохо, Басс подошел слишком близко к недовольному австралийскому туристу, который, по его словам, шел по тротуару группой в пятерых, и отчитал его. По словам блогера, мужчина сказал ему убираться и прекратить его снимать.

Теперь, когда он начал снимать чаще, Басс говорит, что ему пришлось разнообразить свой типичный маршрут, поскольку люди начали узнавать его.

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