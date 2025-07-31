Блогер борется с "плохими" пешеходами, тайно снимая их: люди в восторге
Мэтт Басс снимает свои ролики с помощью iPhone и пары проводных наушников, которые выполняют роль микрофона, хотя он говорит, что это довольно заметная установка — если "плохие пешеходы" оглянутся, то заметят, что он снимает видео.
Серию TikTok-видео о "легко раздражительных" ньюйоркцах он назвал "Плохие пешеходы".
"Это просто мой опыт ходьбы. Это люди, которые мне неудобны", — объяснил он The Post о "странных персонажах", которых блогер встречает на улице.
30-летний Басс пошутил, что это будто у него на голове видеорегистратор.
Мэтт документирует разочарование, которые вызывают пешеходы, в серии клипов, которая на данный момент имеет объем более 60 частей.
Например, кто-то споткнулся о металлические решетки, резко останавливается, чтобы указать на окружающие достопримечательности, небрежно разбрасывает свои сумки с покупками на других пешеходов. Однажды он даже увидел живую статую на Таймс-сквер, которая раскрасила себя золотой краской.
Но как бы ни раздражали некоторые из самых медленных и эгоистичных пешеходов города, Басс не лезет им в лицо. Вместо этого он критикует их поведение издалека.
И, по словам блогера, он даже никогда напрямую ни с кем не сталкивался.
Люди в восторге
Хотя он и получает критические комментарии под своими публикациями в социальных сетях, большинство ньюйоркцев в восторге от этого.
"Пожалуйста, никогда не останавливайтесь", — написал один из комментаторов под недавним видео.
Более того, Мэтт удалил несколько видео с людьми, которые сказали: "Эй, это был я".
"Я не стремлюсь к просмотрам и вовлеченности, поэтому я не собираюсь [снимать видео] за счет чужого счастья", — говорит он.
Одно из видео блогера набрало более 6 млн просмотров.
Однажды, прогуливаясь по улочкам Сохо, Басс подошел слишком близко к недовольному австралийскому туристу, который, по его словам, шел по тротуару группой в пятерых, и отчитал его. По словам блогера, мужчина сказал ему убираться и прекратить его снимать.
Теперь, когда он начал снимать чаще, Басс говорит, что ему пришлось разнообразить свой типичный маршрут, поскольку люди начали узнавать его.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Туристка доказала сотрудникам авиакомпании Vueling, что ее багаж соответствует требованиям ручной клади, избежав доплаты.
- Из-за определенной модели поведения работник на рабочем месте "далеко не зайдет", поэтому таких людей не берут на работу.
Кроме того, реабилитационный центр в США спас молодую рысь, которая почти три месяца жила в обычной семье.