Блогер бореться з "поганими" пішоходами, таємно знімаючи їх: люди в захваті

Метт Басс знімає свої ролики за допомогою iPhone та пари дротових навушників, які виконують роль мікрофона, хоча він каже, що це досить помітна установка — якщо "погані пішоходи" озирнуться, то помітять, що він знімає відео.

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Серію TikTok-відео про "легко дратівливих" ньюйоркців він назвав "Погані пішоходи".

"Це просто мій досвід ходьби. Це люди, які мені незручні", — пояснив він The Post про "дивних персонажів", яких блогер зустрічає на вулиці.

30-річний Басс пожартував, що це ніби у нього на голові відеореєстратор.

Метт Басс знімає дратівливих перехожих Фото: TikTok

Метт документує розчарування, які викликають пішоходи, в серії кліпів, яка наразі має обсяг понад 60 частин.

Наприклад, хтось спіткнувся об металеві решітки, різко зупиняється, щоб вказати на навколишні пам'ятки, недбало розкидає свої сумки з покупками на інших пішоходів. Одного разу він навіть побачив живу статую на Таймс-сквер, яка розфарбувала себе золотою фарбою.

Метт Басс знімає дратівливих перехожих Фото: TikTok

Але як би не дратували деякі з найповільніших та найегоїстичніших пішоходів міста, Басс не лізе їм в обличчя. Натомість він критикує їхню поведінку здалеку.

І, за словами блогера, він навіть ніколи безпосередньо ні з ким не стикався.

Люди в захваті

Хоча він і отримує критичні коментарі під своїми публікаціями в соціальних мережах, більшість ньюйоркців у захваті від цього.

"Будь ласка, ніколи не зупиняйтеся", — написав один із коментаторів під нещодавнім відео.

Ба більше, Метт видалив кілька відео з людьми, які сказали: "Гей, це був я".

Метт Басс знімає дратівливих перехожих у Нью-Йорку Фото: New York Post

"Я не прагну переглядів та залучення, тому я не збираюся [знімати відео] за рахунок чужого щастя", — каже він.

Одне з відео блогера набрало понад 6 млн переглядів.

Одного разу, прогулюючись вуличками Сохо, Басс підійшов занадто близько до незадоволеного австралійського туриста, який, за його словами, йшов тротуаром групою в п'ятьох, і відчитав його. За словами блогера, чоловік сказав йому забиратися та припинити його знімати.

Тепер, коли він почав знімати частіше, Басс каже, що йому довелося урізноманітнити свій типовий маршрут, оскільки люди почали впізнавати його.

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