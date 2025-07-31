Продукты на грани исчезновения: какая еда под угрозой и почему ее не употребляет определенная категория людей

Поколение Z формирует новую пищевую моду — и при этом "отправляет на пенсию" ряд традиционных продуктов. По результатам свежего опроса, целый десяток привычных блюд оказался под угрозой исчезновения, ведь молодежь сознательно отказывается их есть.

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Как показал новый опрос в Великобритании, 10 продуктов могут вскоре исчезнуть из рациона — просто потому, что молодежь их избегает, пишет DailyMail.

На вершине антирейтинга — печень, которую более трети (35%) представителей поколения Z отказывается употреблять. Далее в списке — голубой сыр, которому сказали "нет" 32%.

Анчоусы исчезли из меню для 30%, черный пудинг (29%) и креветки (26%) тоже попали под кулинарное табу.

Четверть молодежи не хочет есть утку, а 23% с подозрением относятся к тофу, грибам и оливкам. Даже сыр на растительной основе вызывает отторжение у каждого пятого.

"Британцы часто говорят, что открыты к новым кулинарным трендам, но в то же время остаются достаточно предвзятыми к отдельным ингредиентам. Это и сдерживает настоящее гастрономическое открытие", — говорит известный телеведущий и ресторатор Фред Сирие, который заказал это исследование по заказу бренда Boursin plant-based.

Он отмечает, что многие растительные альтернативы — в частности сыры — получают негативные оценки еще до дегустации. Но во время "слепого теста" даже опытные гурманы не могли отличить растительный продукт от классического молочного.

"В мире существует столько вкусов, которые стоит попробовать, если быть достаточно смелым, — заключает Сирие. — Ингредиенты, к которым вы относились предвзято, могут поразить, если их приготовить правильно. Поэтому позвольте вкусу сказать свое слово".

ТОП-10 продуктов, которые избегает молодежь:

Печень (35%)

Голубой сыр (32%)

Анчоусы (30%)

Черный пудинг (29%)

Креветки (26%)

Утка (25%)

Тофу (23%)

Грибы (23%)

Оливки (23%)

Растительный сыр (21%)

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