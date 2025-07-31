Продукти на межі зникнення: яка їжа під загрозою і чому її не вживає певна категорія людей

Покоління Z формує нову харчову моду — і при цьому "відправляє на пенсію" низку традиційних продуктів. За результатами свіжого опитування, ціла десятка звичних страв опинилася під загрозою зникнення, адже молодь свідомо відмовляється їх їсти.

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Як показало нове опитування у Великій Британії, 10 продуктів можуть незабаром зникнути з раціону — просто тому, що молодь їх уникає, пише DailyMail.

На вершині антирейтингу — печінка, яку понад третина (35%) представників покоління Z відмовляється вживати. Далі в списку — блакитний сир, якому сказали "ні" 32%.

Анчоуси зникли з меню для 30%, чорний пудинг (29%) і креветки (26%) теж потрапили під кулінарне табу.

Чверть молоді не хоче їсти качку, а 23% з підозрою ставляться до тофу, грибів і оливок. Навіть сир на рослинній основі викликає відторгнення у кожного п’ятого.

"Британці часто говорять, що відкриті до нових кулінарних трендів, але водночас залишаються досить упередженими до окремих інгредієнтів. Це й стримує справжнє гастрономічне відкриття", — каже відомий телеведучий та ресторатор Фред Сіріє, який замовив це дослідження на замовлення бренду Boursin plant-based.

Він наголошує, що багато рослинних альтернатив — зокрема сири — отримують негативні оцінки ще до дегустації. Але під час "сліпого тесту" навіть досвідчені гурмани не могли відрізнити рослинний продукт від класичного молочного.

"У світі існує стільки смаків, які варто спробувати, якщо бути достатньо сміливим, — підсумовує Сіріє. — Інгредієнти, до яких ви ставилися упереджено, можуть вразити, якщо їх приготувати правильно. Тож дозвольте смаку сказати своє слово".

ТОП-10 продуктів, які уникає молодь:

Печінка (35%)

Блакитний сир (32%)

Анчоуси (30%)

Чорний пудинг (29%)

Креветки (26%)

Качка (25%)

Тофу (23%)

Гриби (23%)

Оливки (23%)

Рослинний сир (21%)

Нагадаємо, Фокус раніше писав:

Експерт з довголіття назвав продукти, які потрібно їсти, щоб "дожити до 120".

Деякі овочі містять більше природного цукру, ніж інші. Дієтологиня поділилась, які овочі найменш солодкі, щоб краще контролювати рівень цукру в крові.

Крім того, дієтолог радить додати до свого раціону продукти з високим вмістом клітковини.