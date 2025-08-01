Ольга Горбачева и Юрий Никитин во второй раз разводятся: названа причина (фото)

57-летний украинский продюсер Юрий Никитин и 44-летняя певица Ольга Горбачева разводятся после девяти лет брака. Это уже второй серьезный разрыв в их личной жизни.

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Артистка в интервью Славе Демину сказала, что они уже восемь месяцев не состоят в отношениях, а три — не живут вместе.

Ольга Горбачева рассказала о разводе с Юрием Никитиным

Знаменитости пока официально не оформляли развод, однако пока они остаются друг для друга только родителями общих детей, закончив романтические отношения.

Причина развода

"Сейчас у нас процесс завершения отношений. Мы не на официальной стадии, но к ней близко. Это очень комплексный вопрос, он не связан с третьими лицами. Он связан с моими личными процессами. Я все время пытаюсь вырваться из этих отношений", — призналась Ольга.

Ольга Горбачева и Юрий Никитин Фото: Instagram

Более того, артистка несколько раз подчеркнула, что Никитин — замечательный муж, который после разрыва оставил ей всю недвижимость и беспокоится об их детях.

"У меня супер прекрасный муж... Мы три с половиной года имеем такие испытания, что надо выбирать, куда ты хочешь направить этот ресурс. Мой муж очень масштабный, он в чем-то гениальный, мы это признаем, но он требует очень много моего внимания. Когда-то для меня это было окей, но сейчас, когда я участвую в карьере обеих дочерей. Они очень сильные девушки. И когда я пришла к решению, что хочу строить карьеру в другой стране, я просто в какой-то период поняла и через гормональные изменения, что есть что-то в моей жизни, от чего я должна отказаться, чтобы был в моей жизни ресурс строить что-то новое. И это, к сожалению или к счастью, но оказались мои отношения. Мне было в них уже сложно, было сложно и Юре. Мы пришли к таким выводам, что мы снова попробуем быть отдельно", — рассказала Горбачева.

Как известно, певица с дочерьми живет в США. Туда они перебрались еще в 2021 году, ведь старший ребенок пары строит музыкальную карьеру там.

Ольга Горбачева и Юрий Никитин Фото: Instagram

Ольга Горбачева и Юрий Никитин: второй развод

Продюсер и певица состояли в браке с 2007 по 2009 год. А в 2011-м Юрий и Ольга снова начали встречаться, поженились в 2016-м. Знаменитости воспитывают двух дочерей — Полину и Серафиму.

К тому же, Славе Демину артистка рассказала о том, как Никитин изменил ей с коллегой после рождения ребенка, однако тогда артистка простила мужчину.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ольга Горбачева впервые за долгое время показала, как выглядят ее дочери от Юрия Никитина.

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2004" Леся Матвеева разводится с ресторатором Валерием Созановским.

Кроме того, Илона Гвоздева после новостей о разводе намекнула на примирение с мужем.