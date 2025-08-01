Ольга Горбачова та Юрій Нікітін вдруге розлучаються: названа причина (фото)

57-річний український продюсер Юрій Нікітін та 44-річна співачка Ольга Горбачова розлучаються після дев'яти років шлюбу. Це вже другий серйозний розрив у їхньому особистому житті.

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Артистка в інтерв'ю Славі Дьоміну сказала, що вони вже вісім місяців не перебувають у стосунках, а три — не живуть разом.

Ольга Горбачова розповіла про розлучення з Юрієм Нікітіним

Знаменитості поки офіційно не оформлювали розлучення, проте наразі вони залишаються одне для одного лише батьками спільних дітей, закінчивши романтичні стосунки.

Причина розлучення

"Зараз у нас процес завершення стосунків. Ми не на офіційній стадії, але до неї близько. Це дуже комплексне питання, воно не пов'язане з третіми особами. Воно пов'язане з моїми особистими процесами. Я весь час намагаюся вирватися з цих стосунків", — зізналася Ольга.

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін Фото: Instagram

Ба більше, артистка кілька разів наголосила, що Нікітін — чудовий чоловік, який після розриву залишив їй всю нерухомість та турбується про їхніх дітей.

"В мене супер прекрасний чоловік… Ми три з половиною роки маємо такі випробування, що треба обирати, куди ти хочеш скерувати цей ресурс. Мій чоловік дуже масштабний, він у чомусь геніальний, ми це визнаємо, але він потребує дуже багато моєї уваги. Колись для мене це було окей, але зараз, коли я беру участь в кар'єрі обох доньок. Вони дуже потужні дівчата. І коли я дійшла рішення, що хочу будувати кар'єру в іншій країні, я просто в якийсь період зрозуміла і через гормональні зміни, що є щось в моєму житті, від чогось я маю відмовитися, щоб був в моєму житті ресурс будувати щось нове. І це, на жаль чи на щастя, але виявилися мої стосунки. Мені було в них вже складно, було складно і Юрі. Ми дійшли таких висновків, що ми знову спробуємо бути окремо", — розповіла Горбачова.

Як відомо, співачка з доньками живе в США. Туди вони перебралися ще у 2021 році, адже старша дитина пари будує музичну карʼєру там.

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін Фото: Instagram

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін: друге розлучення

Продюсер та співачка перебували в шлюбі від 2007 до 2009 року. А 2011-го Юрій та Ольга знову почали зустрічатися, одруживгись 2016-го. Знаменитості виховують двох доньок — Поліну та Серафиму.

До того ж, Славі Дьоміну артистка розказала про те, як Нікітін зрадив її з колегою після народження дитини, проте тоді артистка пробачила чоловіка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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Переможниця конкурсу краси "Міс Україна 2004" Леся Матвєєва розлучається з ресторатором Валерієм Созановським.

Крім того, Ілона Гвоздьова після новин про розлучення натякнула на примирення з чоловіком.