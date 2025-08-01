Племянница принцессы Дианы выходит замуж: кто жених (фото)

33-летняя леди Элиза Спенсер, племянница принцессы Дианы, объявила о помолвке со своим бойфрендом, предпринимателем Ченнингом Миллердом. Пара встречалась около девяти лет.

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Радостной вестью невеста поделилась на своей странице в Instagram. Предложение леди Элиза получила во время романтического ужина на острове Санторини.

Элиза Спенсер выходит замуж Фото: Instagram

"На веки вечные", — подписала кадры дочь младшего брата принцессы Дианы, графа Чарльза Спенсера и бывшей модели Виктории Локвуд.

Ее сестра-близняшка Амелия Спенсер уже отреагировала на новости и поздравила родного человека: "Я очень счастлива за вас обоих! Лучшая новость в мире. Люблю вас обоих всем сердцем! Идеальная пара и помолвка мечты".

Элиза Спенсер выходит замуж Фото: Instagram

Племянница принцессы Дианы выходит замуж: что известно

Отметим, что Элиза и Ченнинг встречаются около девяти лет. Они познакомились в 2016 году на вечеринке в Южной Африке, где племянница принцессы Дианы в то время училась. Пару познакомил общий друг — Грег Маллетт, который уже стал мужем леди Амелии (сестры-близняшки Элизы). Миллерд занимает должность менеджера по маркетингу в международной компании DataLedger. От прошлых отношений у него есть сын Нейт.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Принц Гарри активно изучал способы взять фамилию своей матери, отказавшись от фамилии Маунтбеттен-Виндзор,

Китти Спенсер, британская модель и племянница покойной принцессы Дианы, трогательно поздравила свою дочь Афину со вторым днем рождения.

Кроме того, брат покойной принцессы Дианы, сообщил, что в его семье появился новый питомец.