Племянница принцессы Дианы выходит замуж: кто жених (фото)
33-летняя леди Элиза Спенсер, племянница принцессы Дианы, объявила о помолвке со своим бойфрендом, предпринимателем Ченнингом Миллердом. Пара встречалась около девяти лет.
Радостной вестью невеста поделилась на своей странице в Instagram. Предложение леди Элиза получила во время романтического ужина на острове Санторини.
"На веки вечные", — подписала кадры дочь младшего брата принцессы Дианы, графа Чарльза Спенсера и бывшей модели Виктории Локвуд.
Ее сестра-близняшка Амелия Спенсер уже отреагировала на новости и поздравила родного человека: "Я очень счастлива за вас обоих! Лучшая новость в мире. Люблю вас обоих всем сердцем! Идеальная пара и помолвка мечты".
Племянница принцессы Дианы выходит замуж: что известно
Отметим, что Элиза и Ченнинг встречаются около девяти лет. Они познакомились в 2016 году на вечеринке в Южной Африке, где племянница принцессы Дианы в то время училась. Пару познакомил общий друг — Грег Маллетт, который уже стал мужем леди Амелии (сестры-близняшки Элизы). Миллерд занимает должность менеджера по маркетингу в международной компании DataLedger. От прошлых отношений у него есть сын Нейт.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Принц Гарри активно изучал способы взять фамилию своей матери, отказавшись от фамилии Маунтбеттен-Виндзор,
- Китти Спенсер, британская модель и племянница покойной принцессы Дианы, трогательно поздравила свою дочь Афину со вторым днем рождения.
Кроме того, брат покойной принцессы Дианы, сообщил, что в его семье появился новый питомец.