Племінниця принцеси Діани виходить заміж: хто наречений (фото)

33-річна леді Еліза Спенсер, племінниця принцеси Діани, оголосила про заручини зі своїм бойфрендом, підприємцем Ченнінгом Міллердом. Пара зустрічалася близько девʼяти років.

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Радісною звісткою наречена поділилася на своїй сторінці в Instagram. Пропозицію леді Еліза отримала під час романтичної вечері на острові Санторіні.

Еліза Спенсер виходить заміж Фото: Instagram

"На віки вічні", — підписала кадри донька молодшого брата принцеси Діани, графа Чарльза Спенсера та колишньої моделі Вікторії Локвуд.

Її сестра-близнючка Амелія Спенсер вже відреагувала на новини та привітала рідну людину: "Я дуже щаслива за вас обох! Найкраща новина у світі. Люблю вас обох всім серцем! Ідеальна пара та заручини мрії".

Еліза Спенсер виходить заміж Фото: Instagram

Племінниця принцеси Діани виходить заміж: що відомо

Зазначимо, що Еліза та Ченнінг зустрічаються близько дев’яти років. Вони познайомилися у 2016 році на вечірці у Південній Африці, де племінниця принцеси Діани на той час навчалася. Пару познайомив спільний друг – Грег Маллетт, який вже став чоловіком леді Амелії (сестри-близнючки Елізи). Міллерд займає посаду менеджера з маркетингу у міжнародній компанії DataLedger. Від минулих стосунків у нього є син Нейт.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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