Племінниця принцеси Діани виходить заміж: хто наречений (фото)
33-річна леді Еліза Спенсер, племінниця принцеси Діани, оголосила про заручини зі своїм бойфрендом, підприємцем Ченнінгом Міллердом. Пара зустрічалася близько девʼяти років.
Радісною звісткою наречена поділилася на своїй сторінці в Instagram. Пропозицію леді Еліза отримала під час романтичної вечері на острові Санторіні.
"На віки вічні", — підписала кадри донька молодшого брата принцеси Діани, графа Чарльза Спенсера та колишньої моделі Вікторії Локвуд.
Її сестра-близнючка Амелія Спенсер вже відреагувала на новини та привітала рідну людину: "Я дуже щаслива за вас обох! Найкраща новина у світі. Люблю вас обох всім серцем! Ідеальна пара та заручини мрії".
Племінниця принцеси Діани виходить заміж: що відомо
Зазначимо, що Еліза та Ченнінг зустрічаються близько дев’яти років. Вони познайомилися у 2016 році на вечірці у Південній Африці, де племінниця принцеси Діани на той час навчалася. Пару познайомив спільний друг – Грег Маллетт, який вже став чоловіком леді Амелії (сестри-близнючки Елізи). Міллерд займає посаду менеджера з маркетингу у міжнародній компанії DataLedger. Від минулих стосунків у нього є син Нейт.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Принц Гаррі активно вивчав способи взяти прізвище своєї матері, відмовившись від прізвища Маунтбеттен-Віндзор,
- Кітті Спенсер, британська модель і племінниця покійної принцеси Діани, зворушливо привітала свою доньку Афіну з другим днем народження.
Крім того, брат покійної принцеси Діани, повідомив, що в його сім'ї з'явився новий вихованець.