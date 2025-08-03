Что такое кринж? Языковед объяснил, как лучше сказать по-украински

Сленговое слово "кринж" стало очень популярным среди молодежи, оно довольно часто употребляется в медиа и бытовой речи. Однако многие до сих пор не знают, как его правильно перевести.

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Обо всех тонкостях, связанных с заимствованиями из английского языка, Фокусу рассказывает Дмитрий Данильчук — кандидат филологических наук, доцент кафедры языка медиа КНУ имени Тараса Шевченко.

По словам ученого, слово "кринж" появилось в 2010-х годах, вместе со многими другими сленговыми выражениями английского происхождения: слей, рофл, лол, вайб, треш. Оно происходит от английского глагола to cringe — "вздрагивать" (от стыда), хотя в нашем языке это слово перешло в существительные и приобрело несколько иное значение, которое примерно можно сформулировать как "чувство стыда, смущения, досады, дискомфорта".

Испанский стыд

"Нечто семантически близкое к выражению испанский стыд, скопированного так же из сленговой английской идиомы, хотя эмоциональный спектр, ассоциирующийся с кринжом, гораздо шире — от ужаса до сарказма. Именно то, что в украинском языке нет точного однословного соответствия для него, жаргонизм кринж вышел за пределы собственно сленговой речи и сейчас достаточно свободно используется", — объясняет языковед.

Как правильно: крінж или кринж

К тому же часто возникает вопрос: как правильно произносить и писать по-украински — "крінж" или "кринж"?

"Со школы помним мнемонический стишок "Де ти з’їси цю чашу жиру" на знаменитое "правило девятки". В заимствованиях из неславянских языков после р перед другим согласным пишется и, а не і, следовательно, должен быть кринж — так же, как, например, в лексемах криза, тригер, корида. Поэтому — не кринж, а кринж", — подытоживает Дмитрий Васильевич.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Также ученый рассказал, как правильно сказать на украинском "просроченный" и "дедлайн".