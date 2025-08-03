Що таке крінж? Мовознавець розказав, як краще сказати українською

Сленгове слово "крінж" стало дуже популярним серед молоді, воно досить часто вживається у медіа та побутовому мовленні. Однак багато хто досі не знає, як його правильно перекласти.

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Про всі тонкощі, пов’язані з англомовними запозиченнями, Фокусу розповідає Дмитро Данильчук — кандидат філологічних наук, доцент кафедри мови медіа КНУ імені Тараса Шевченка.

За словами вченого, слово "крінж" з’явилося у 2010-х роках, разом з багатьма іншими сленгізмами англійського походження: слей, рофл, лол, вайб, треш. Воно походить від англійського дієслова to cringe — "здригатися" (від сорому), хоча в нашій мові це слово перейшло в іменники й набуло дещо іншого значення, що його приблизно можна сформулювати як "почуття сорому, збентеження, прикрощів, дискомфорту".

Іспанський сором

"Щось семантично близьке до вислову іспанський сором, скалькованого так само зі сленгової англійської ідіоми, хоча емоційний спектр, що асоціюється з кринжем, набагато ширший — від жаху до сарказму. Саме те, що в українській мові немає точного однослівного відповідника для нього, жаргонізм крінж (або кринж) вийшов за межі власне сленгового мовлення й нині досить вільно побутує", — пояснює мовознавець.

Як правильно: крінж чи кринж

До того ж часто виникає питання: як правильно вимовляти й писати українською — "крінж" чи "кринж"?

"Зі школи пам’ятаємо мнемонічний віршик "Де ти з’їси цю чашу жиру" на славнозвісне "правило дев’ятки". У запозиченнях з неслов’янських мов після р перед іншим приголосним пишеться и, а не і, отже, має бути кринж — так само, як, приміром, у лексемах криза, тригер, корида. Тому — не крінж, а кринж", — підсумовує Дмитро Васильович.

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