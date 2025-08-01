Гламурная жизнь и самосвал: кем работает девушка, которая путешествует и зарабатывает $10 тысяч ежемесячно

26-летняя Ашли из Перта, Западная Австралия, делится в TikTok своей гламурной жизнью и неожиданной профессией — она управляет самосвалом.

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Работая по схеме FIFO (fly-in fly-out — "прилетай-поработай-вернись"), она имеет гибкий график: 14 дней работы сменяются двумя неделями полного отдыха. Это позволяет ей работать лишь около 22 недель в год, то есть меньше половины, пишет The Sun.

Несмотря на то, что работа связана с тяжелой техникой, девушка говорит, что получает удовольствие не только от зарплаты, но и от образа жизни. Всего через несколько месяцев после старта ее ставка выросла с $36.50 до $43.50 в час, а затем — до $51.50 (более £27). К тому же компания ежемесячно выплачивает ей бонус в размере $2000. Общий годовой доход может достигать $122 тысяч, включая премии.

Все расходы на проживание, питание и перелеты работодатель берет на себя.

Ашли активно популяризирует женщин в горной отрасли и показывает, что "тяжелая" работа — это не всегда об усталости, а может быть и о свободе. На ее странице в TikTok — кадры из путешествий на Бали, в Финляндию, Саудовскую Аравию и Колумбию.

"Я выбрала этот путь ради стиля жизни, путешествий и возможности обеспечить себе финансовую стабильность", — объясняет она.

Раньше она работала с 8 до 17, но, как говорит сама, это не давало ни денег, ни удовольствия. Теперь она не только купила авто своей мечты, но и вдохновляет других не бояться нетипичных решений.

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