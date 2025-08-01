Гламурне життя та самоскид: ким працює дівчина, яка подорожує та заробляє $10 тисяч щомісяця

26-річна Ашлі з Перта, Західна Австралія, ділиться у TikTok своїм гламурним життям і неочікуваною професією — вона керує самоскидом.

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Працюючи за схемою FIFO (fly-in fly-out — "прилітай-попрацюй-повернись"), вона має гнучкий графік: 14 днів роботи змінюються двома тижнями повного відпочинку. Це дає змогу їй працювати лише приблизно 22 тижні на рік, тобто менше половини, пише The Sun.

Попри те, що робота пов’язана з важкою технікою, дівчина каже, що отримує задоволення не тільки від зарплати, а й від способу життя. Лише через кілька місяців після старту її ставка зросла з $36.50 до $43.50 на годину, а згодом — до $51.50 (понад £27). До того ж компанія щомісяця виплачує їй бонус у розмірі $2000. Загальний річний дохід може сягати $122 тисяч, включно з преміями.

Всі витрати на проживання, харчування та перельоти роботодавець бере на себе.

Ашлі активно популяризує жінок у гірничій галузі та показує, що "важка" робота — це не завжди про втому, а може бути й про свободу. На її сторінці в TikTok — кадри з подорожей до Балі, Фінляндії, Саудівської Аравії та Колумбії.

"Я обрала цей шлях заради стилю життя, подорожей і можливості забезпечити собі фінансову стабільність", — пояснює вона.

Раніше вона працювала з 8 до 17, але, як каже сама, це не давало ні грошей, ні задоволення. Тепер вона не лише купила авто своєї мрії, а й надихає інших не боятися нетипових рішень.

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Офіціантка заробляє великі чайові завдяки брехні. Вона підкладає в блокнот із замовленням фото себе 6-річної та вдає мати-одиначку.

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