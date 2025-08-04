Названа самая смешная страна мира: на каком месте в рейтинге Украина

В ходе международного исследования компании Remitly определены самые смешные нации планеты. Эксперты провели опрос более 6000 человек из 30 стран. Неожиданно лидером стала Чехия, набрав 72,33 балла из 112 возможных.

Related video

Исследование базировалось на "Опроснике стилей юмора" — психологическом тесте, разработанном в 2003 году исследователем Родом Мартином. Эта методика оценивает не только способность человека быть смешным, но и способы выражения юмора.

"Чехи превратили юмор в инструмент выживания, используя остроумие как механизм психологической защиты, который эволюционировал в определяющую национальную характеристику", — объясняют исследователи Remitly.

Чехи превратили юмор в инструмент выживания Фото: Pixels

По их словам, чешский юмор характеризуется смесью "самоуничижения, острой иронии и сарказма".

"Чешский юмор не является громким или театральным; он сухой и действует через точные шутки и простую подачу", — отмечают авторы исследования.

Португалия и Ирландия в тройке лидеров

Второе место заняла Португалия с результатом 71,42 балла. Исследователи характеризуют португальский юмор как сочетание теплоты и остроумия.

"Португальцы известны быстрыми шутками, часто используют юмор, чтобы очаровать, подразнить и разоружить", — отмечают эксперты, которые устанавливали результаты.

Третье место досталось Ирландии (71,18 балла), что вряд ли удивит тех, кто знаком с представителями этой страны.

10 самых смешных стран

Чехия

Португалия

Ирландия

Бельгия

Чили и Греция (разделили 5 место)

Австралия

Польша

Дания

Венгрия

Кстати, Украина не попала в список 30 самых смешных стран мира. Последнюю строчку заняли Филиппины — с показателем 67,03.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В Ланхароне — небольшом городке в испанской провинции Гранада (Андалусия) — еще более 25 лет назад местные власти приняли странный закон: официально запретили смерть.

Английская деревня Кингем, расположенная среди живописных холмов Котсуолдс, стала излюбленным местом для звезд и представителей королевской семьи.

А тем временем в Северной Корее открыли первый пляжный курорт для иностранцев. Туристы из России уже успели заметить постоянную слежку, подозрение на прослушивание звонков и жесткий контроль на отдыхе.