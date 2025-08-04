Названо найсмішнішу країну світу: на якому місці в рейтингу Україна

У ході міжнародного дослідження компанії Remitly визначено найсмішніші нації планети. Експерти провели опитування понад 6000 людей з 30 країн. Несподівано лідером стала Чехія, набравши 72,33 бала зі 112 можливих.

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Дослідження базувалося на "Опитувальнику стилів гумору" — психологічному тесті, розробленому у 2003 році дослідником Родом Мартіном. Ця методика оцінює не лише здатність людини бути смішною, а й способи вираження гумору.

"Чехи перетворили гумор на інструмент виживання, використовуючи дотепність як механізм психологічного захисту, що еволюціонував у визначальну національну характеристику", — пояснюють дослідники Remitly.

Чехи перетворили гумор на інструмент виживання Фото: Pixels

За їхніми словами, чеський гумор характеризується сумішшю "самоприниження, гострої іронії та сарказму".

"Чеський гумор не є гучним чи театральним; він сухий і діє через влучні жарти та просту подачу", — зазначають автори дослідження.

Португалія та Ірландія в трійці лідерів

Друге місце посіла Португалія з результатом 71,42 бала. Дослідники характеризують португальський гумор як поєднання теплоти та дотепності.

"Португальці відомі швидкими жартами, часто використовують гумор, щоб зачарувати, подражнити та роззброїти", — відзначають експерти, що встановлювали результати.

Третє місце дісталося Ірландії (71,18 бала), що навряд чи здивує тих, хто знайомий з представниками цієї країни.

10 найсмішніших країн

Чехія

Португалія

Ірландія

Бельгія

Чилі та Греція (розділили 5 місце)

Австралія

Польща

Данія

Угорщина

До речі, Україні не потрапила у список 30 найсмішніших країн світу. Останню сходинку зайняли Філіппіни — з показником 67,03.

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