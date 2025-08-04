Жители дома нашли гигантскую крысу — она размером с кота (фото)
Жители британского округа Редкар и Кливленд были шокированы, найдя в жилом доме огромную крысу длиной 56 см. Фотография грызуна, обнародованная местными политиками в социальных сетях, вызвала возмущение у общественности.
Гигантскую крысу обнаружил сотрудник по контролю за вредителями, которого вызвали для обследования дома в районе Норманби. По предварительным данным, грызун устроил гнездо где-то в помещении, однако установить, каким образом он проник в здание, — до сих пор не удалось. Об этом пишет издание The Sun.
Советники Дэвид Тейлор и Стивен Мартин раскритиковали местные власти и призвали провести комплексное исследование проблемы грызунов по всему округу.
"Он почти размером с маленького кота. И это не единичный случай. Чем дольше это игнорируется, тем хуже станет. Нам нужны действия, а не просто советы", — написал в социальных сетях Дэвид Тейлор.
Жители жалуются
Тейлор также обратил внимание на проблему переполненных мусорных баков в некоторых районах, где магазины и заведения быстрого питания оставляют отходы прямо на улице. "Это пища для грызунов", — пояснил политик.
На его пост откликнулись десятки местных жителей, которые выразили обеспокоенность ситуацией.
"Мы даже не можем пользоваться задним входом, чтобы вынести мусор — настолько все плохо с крысами. Двое лежат мертвые на улице и гниют. Как мы до такого дожились?" — написал один из жителей.
Другая жительница утверждает, что видела возле лужи крысу размером со своего джек-рассела.
Совет перекладывает ответственность
Советники округа Эстон отметили, что совет Редкара и Кливленда больше не занимается уничтожением крыс в частных домах, перекладывая эту ответственность на самих жителей. "Из-за того, что общественные земли зарастают сорняками, а мусорные баки переполняются, проблема только ухудшается", — аргументируют политики.
Они требуют исследования проблемы вредителей и надлежащего финансирования для борьбы.
По оценкам экспертов, в Великобритании может насчитываться около 250 миллионов крыс, которые представляют серьезную угрозу здоровью из-за распространения инфекционных заболеваний.
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