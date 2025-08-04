Жители дома нашли гигантскую крысу — она размером с кота (фото)

Жители британского округа Редкар и Кливленд были шокированы, найдя в жилом доме огромную крысу длиной 56 см. Фотография грызуна, обнародованная местными политиками в социальных сетях, вызвала возмущение у общественности.

Related video

Гигантскую крысу обнаружил сотрудник по контролю за вредителями, которого вызвали для обследования дома в районе Норманби. По предварительным данным, грызун устроил гнездо где-то в помещении, однако установить, каким образом он проник в здание, — до сих пор не удалось. Об этом пишет издание The Sun.

Советники Дэвид Тейлор и Стивен Мартин раскритиковали местные власти и призвали провести комплексное исследование проблемы грызунов по всему округу.

"Он почти размером с маленького кота. И это не единичный случай. Чем дольше это игнорируется, тем хуже станет. Нам нужны действия, а не просто советы", — написал в социальных сетях Дэвид Тейлор.

Жители жалуются

Тейлор также обратил внимание на проблему переполненных мусорных баков в некоторых районах, где магазины и заведения быстрого питания оставляют отходы прямо на улице. "Это пища для грызунов", — пояснил политик.

Крыса размером с кота Фото: The Sun

На его пост откликнулись десятки местных жителей, которые выразили обеспокоенность ситуацией.

"Мы даже не можем пользоваться задним входом, чтобы вынести мусор — настолько все плохо с крысами. Двое лежат мертвые на улице и гниют. Как мы до такого дожились?" — написал один из жителей.

Другая жительница утверждает, что видела возле лужи крысу размером со своего джек-рассела.

Совет перекладывает ответственность

Советники округа Эстон отметили, что совет Редкара и Кливленда больше не занимается уничтожением крыс в частных домах, перекладывая эту ответственность на самих жителей. "Из-за того, что общественные земли зарастают сорняками, а мусорные баки переполняются, проблема только ухудшается", — аргументируют политики.

Жители города жалуются на засилье крыс Фото: Pixels

Они требуют исследования проблемы вредителей и надлежащего финансирования для борьбы.

По оценкам экспертов, в Великобритании может насчитываться около 250 миллионов крыс, которые представляют серьезную угрозу здоровью из-за распространения инфекционных заболеваний.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В ходе международного исследования компании Remitly определены самые смешные нации планеты. Эксперты провели опрос более 6000 человек из 30 стран. Неожиданно лидером стала Чехия, набрав 72,33 балла из 112 возможных.

Власти небольшого испанского городка Ланхарон, расположенного в провинции Гранада (Андалусия), более четверти века назад приняли один из самых экстравагантных законов в мире — официальный запрет на смерть.

А 39-летняя Люси Хилтон из Манчестера, Великобритания, пожаловалась на грязные номера, поломанную мебель и включение пожарной сигнализации в пятизвездочном отеле Royalton Negril, что на Ямайке.