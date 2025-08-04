Мешканці будинку знайшли гігантського щура — він завбільшки з кота (фото)

Мешканці британського округу Редкар і Клівленд були шоковані, знайшовши в житловому будинку величезного щура завдовжки 56 см. Фотографія гризуна, оприлюднена місцевими політиками в соціальних мережах, викликала обурення у громадськості.

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Гігантського щура виявив співробітник з контролю за шкідниками, якого викликали для обстеження будинку в районі Норманбі. За попередніми даними, гризун облаштував гніздо десь у приміщенні, однак встановити, яким чином він проник до будівлі, — досі не вдалося. Про це пише видання The Sun.

Радники Девід Тейлор і Стівен Мартін розкритикували місцеву владу та закликали провести комплексне дослідження проблеми гризунів по всьому округу.

"Він майже розміром з маленького кота. І це не поодинокий випадок. Чим довше це ігнорується, тим гірше стане. Нам потрібні дії, а не просто поради", — написав у соціальних мережах Девід Тейлор.

Мешканці скаржаться

Тейлор також звернув увагу на проблему переповнених сміттєвих баків у деяких районах, де магазини та заклади швидкого харчування залишають відходи просто на вулиці. "Це їжа для гризунів", — пояснив політик.

Щур завбільшки з кота Фото: The Sun

На його пост відгукнулися десятки місцевих жителів, які висловили занепокоєння ситуацією.

"Ми навіть не можемо користуватися заднім входом, щоб винести сміття — настільки все погано зі щурами. Двоє лежать мертві на вулиці й гниють. Як ми до такого дожилися?" — написав один з мешканців.

Інша жителька стверджує, що бачила біля калюжі щура розміром зі свого джек-расела.

Рада перекладає відповідальність

Радники округу Естон зазначили, що рада Редкара і Клівленда більше не займається знищенням щурів у приватних будинках, перекладаючи цю відповідальність на самих мешканців. "Через те, що громадські землі заростають бур'янами, а сміттєві баки переповнюються, проблема лише погіршується", — аргументують політики.

Мешканці міста скаржаться на засилля щурів Фото: Pixels

Вони вимагають дослідження проблеми шкідників та належного фінансування для боротьби.

За оцінками експертів, у Великобританії може налічуватися близько 250 мільйонів щурів, які становлять серйозну загрозу здоров'ю через поширення інфекційних захворювань.

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