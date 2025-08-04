Мешканці будинку знайшли гігантського щура — він завбільшки з кота (фото)
Мешканці британського округу Редкар і Клівленд були шоковані, знайшовши в житловому будинку величезного щура завдовжки 56 см. Фотографія гризуна, оприлюднена місцевими політиками в соціальних мережах, викликала обурення у громадськості.
Гігантського щура виявив співробітник з контролю за шкідниками, якого викликали для обстеження будинку в районі Норманбі. За попередніми даними, гризун облаштував гніздо десь у приміщенні, однак встановити, яким чином він проник до будівлі, — досі не вдалося. Про це пише видання The Sun.
Радники Девід Тейлор і Стівен Мартін розкритикували місцеву владу та закликали провести комплексне дослідження проблеми гризунів по всьому округу.
"Він майже розміром з маленького кота. І це не поодинокий випадок. Чим довше це ігнорується, тим гірше стане. Нам потрібні дії, а не просто поради", — написав у соціальних мережах Девід Тейлор.
Мешканці скаржаться
Тейлор також звернув увагу на проблему переповнених сміттєвих баків у деяких районах, де магазини та заклади швидкого харчування залишають відходи просто на вулиці. "Це їжа для гризунів", — пояснив політик.
На його пост відгукнулися десятки місцевих жителів, які висловили занепокоєння ситуацією.
"Ми навіть не можемо користуватися заднім входом, щоб винести сміття — настільки все погано зі щурами. Двоє лежать мертві на вулиці й гниють. Як ми до такого дожилися?" — написав один з мешканців.
Інша жителька стверджує, що бачила біля калюжі щура розміром зі свого джек-расела.
Рада перекладає відповідальність
Радники округу Естон зазначили, що рада Редкара і Клівленда більше не займається знищенням щурів у приватних будинках, перекладаючи цю відповідальність на самих мешканців. "Через те, що громадські землі заростають бур'янами, а сміттєві баки переповнюються, проблема лише погіршується", — аргументують політики.
Вони вимагають дослідження проблеми шкідників та належного фінансування для боротьби.
За оцінками експертів, у Великобританії може налічуватися близько 250 мільйонів щурів, які становлять серйозну загрозу здоров'ю через поширення інфекційних захворювань.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- У ході міжнародного дослідження компанії Remitly визначено найсмішніші нації планети. Експерти провели опитування понад 6000 людей з 30 країн. Несподівано лідером стала Чехія, набравши 72,33 бала зі 112 можливих.
- Влада невеликого іспанського містечка Ланхарон, розташованого у провінції Гранада (Андалусія), понад чверть століття тому ухвалила один із найекстравагантніших законів у світі — офіційну заборону на смерть.
А 39-річна Люсі Хілтон з Манчестера, Велика Британія, поскаржилась на брудні номери, поламані меблі та увімкнення пожежної сигналізації в п'ятизірковому готелі Royalton Negril, що на Ямайці.