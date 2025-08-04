Мужчина, который на пути к мечте спал с псом в машине, стал мировой звездой (фото)

33-летний шотландец Люк Скоулер, который когда-то жил в автомобиле со своей собакой, стал одной из самых ярких звезд американского реслинга в Ohio Valley Wrestling.

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Люк, которого еще называют "Шотландской боевой машиной", кардинально изменил свою жизнь — от работы смотрителя за детьми до исторического титула первого шотландского чемпиона OVW. О его карьерном пути написало издание Daily Record.

До карьеры в реслинге Скоулер работал фитнес-инструктором и смотрителем в организации Inspire Scotland. Именно эмоциональное выгорание на этой работе стало поворотным моментом в его жизни.

Судьбоносное решение

"Я действительно любил эту работу, но она была эмоционально тяжелой. У меня всегда был комплекс Бэтмена — я думал, что смогу спасти всех. Был в плохом состоянии, — выгорел. Помню, как сидел дома, смотрел телевизор со своей собакой Одином, когда начался реслинг, и я просто подумал: "К черту. Поехали". Шотландцы преуспевали в этом бизнесе, почему бы и мне не попробовать?", — вспоминает Люк.

Люк Скоулер стал одной из самых ярких звезд американского реслинга в Ohio Valley Wrestling. Фото: Daily Record

Той же ночью он запаковал автомобиль, взял собаку и поехал в Лондон, чтобы записаться в академию реслинга.

"Я ехал всю ночь без плана. Не знал, где заночую. Мы с собакой немного спали в машине. В конце концов владелец академии спросил, серьезно ли я настроен. Сказал, что уже уволился с работы и оставил дом. На этом все. Мы переехали в спортзал и не возвращались", — добавляет спортсмен.

После победы в реслинг-соревнованиях в 2019 году Люк заслужил место в OVW.

Секрет успеха

"У нас более толстая кожа, особенно в Глазго. К окончанию начальной школы ты уже готов к бою, поэтому реслинг дается естественно", — объясняет свой успех Скоулер.

Люк Скоулер прошел тернистый путь Фото: Daily Record

Эл Сноу, главный тренер OVW и бывший чемпион WWE, верит в потенциал шотландца: "У нас может быть еще одна суперзвезда. Его преданность была невероятной. Чтобы достичь успеха в этом бизнесе, надо жертвовать и делать что-то необычное", — отмечает тренер.

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