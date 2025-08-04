Новым министром назначили 42-летнего актера фильмов для взрослых: что о нем известно (фото)
Президент Колумбии Густаво Петро назначил новым министром равенства Хуана Карлоса Флориана — политолога, который некоторое время работал в индустрии создания контента для взрослых.
42-летний чиновник ранее снимался в откровенных картинах для гомосексуалов. Это вызвало ожесточенные споры в Колумбии — консервативной католической стране, пишет издание Bild.
Хуан Карлос Флориан получил образование политолога в престижном Папском университете Хавьера в Боготе. До назначения министром он занимал должность заместителя министра в том же ведомстве и имеет многолетний опыт работы в государственном управлении.
Однако больше всего внимания привлекает его прошлое в индустрии развлечений для взрослых. Флориан оказывал интимные услуги клиентам и снялся в нескольких гей-фильмах с откровенными сюжетами.
"Политик всегда открыто относился к своему прошлому и особенно активно отстаивал права ЛГБТИК-сообщества", — сообщают местные медиа.
Споры вокруг назначения
Карьера Флориана спровоцировала затяжной политический скандал в католической Колумбии. Его предшественница на посту министра долгое время противодействовала тому, чтобы мужчину назначили ее заместителем.
Недавно президент страны уволил министра, а Флориан занял ее кресло. За три года пребывания у власти 65-летний гарант уже назначил более 50 министров, многих из которых потом уволил.
Новые задачи министра
Флориан возглавит ведомство, созданное в 2023 году. Он отвечает за обеспечение доступа социально незащищенных групп населения к государственным программам.
"Новый министр должен способствовать привлечению маргинализированных слоев населения к правительственным инициативам", — отмечают в президентской администрации.
Назначение Флориана стало очередным шагом администрации Петро в направлении расширения прав меньшинств и борьбы с дискриминацией в традиционно консервативном обществе.
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