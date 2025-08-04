Новим міністром призначили 42-річного актора фільмів для дорослих: що про нього відомо (фото)
Президент Колумбії Густаво Петро призначив новим міністром рівності Хуана Карлоса Флоріана — політолога, який певний час працював в індустрії створення контенту для дорослих.
42-річний чиновник раніше знімався у відвертих картинах для гомосексуалів. Це викликало запеклі суперечки в Колумбії — консервативній католицькій країні, пише видання Bild.
Хуан Карлос Флоріан здобув освіту політолога у престижному Папському університеті Хав'єра в Боготі. До призначення міністром він обіймав посаду заступника міністра в тому ж відомстві та має багаторічний досвід роботи в державному управлінні.
Одначе найбільше уваги привертає його минуле в індустрії розваг для дорослих. Флоріан надавав інтимні послуги клієнтам і знявся в кількох гей-фільмах з відвертими сюжетами.
"Політик завжди відкрито ставився до свого минулого й особливо активно відстоював права ЛГБТІК-спільноти", — повідомляють місцеві медіа.
Суперечки навколо призначення
Кар'єра Флоріана спровокувала затяжний політичний скандал у католицькій Колумбії. Його попередниця на посаді міністра тривалий час протидіяла тому, аби чоловіка призначили її заступником.
Нещодавно президент країни звільнив міністерку, а Флоріан посів її крісло. За три роки перебування при владі 65-річний гарант вже призначив понад 50 міністрів, багатьох з яких потім звільнив.
Нові завдання міністра
Флоріан очолить відомство, створене у 2023 році. Він відповідає за забезпечення доступу соціально незахищених груп населення до державних програм.
"Новий міністр має сприяти залученню маргіналізованих верств населення до урядових ініціатив", — зазначають у президентській адміністрації.
Призначення Флоріана стало черговим кроком адміністрації Петро у напрямку розширення прав меншин та боротьби з дискримінацією в традиційно консервативному суспільстві.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
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Крім того, зірку фільмів для дорослих "воскресили" за допомогою ШІ.