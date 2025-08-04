Новим міністром призначили 42-річного актора фільмів для дорослих: що про нього відомо (фото)

Президент Колумбії Густаво Петро призначив новим міністром рівності Хуана Карлоса Флоріана — політолога, який певний час працював в індустрії створення контенту для дорослих.

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42-річний чиновник раніше знімався у відвертих картинах для гомосексуалів. Це викликало запеклі суперечки в Колумбії — консервативній католицькій країні, пише видання Bild.

Хуан Карлос Флоріан здобув освіту політолога у престижному Папському університеті Хав'єра в Боготі. До призначення міністром він обіймав посаду заступника міністра в тому ж відомстві та має багаторічний досвід роботи в державному управлінні.

Одначе найбільше уваги привертає його минуле в індустрії розваг для дорослих. Флоріан надавав інтимні послуги клієнтам і знявся в кількох гей-фільмах з відвертими сюжетами.

Хуана Карлоса Флоріана призначили міністром Фото: Instagram

"Політик завжди відкрито ставився до свого минулого й особливо активно відстоював права ЛГБТІК-спільноти", — повідомляють місцеві медіа.

Суперечки навколо призначення

Кар'єра Флоріана спровокувала затяжний політичний скандал у католицькій Колумбії. Його попередниця на посаді міністра тривалий час протидіяла тому, аби чоловіка призначили її заступником.

Нещодавно президент країни звільнив міністерку, а Флоріан посів її крісло. За три роки перебування при владі 65-річний гарант вже призначив понад 50 міністрів, багатьох з яких потім звільнив.

Густаво Петро, Президент Колумбії Фото: Instagram

Нові завдання міністра

Флоріан очолить відомство, створене у 2023 році. Він відповідає за забезпечення доступу соціально незахищених груп населення до державних програм.

"Новий міністр має сприяти залученню маргіналізованих верств населення до урядових ініціатив", — зазначають у президентській адміністрації.

Призначення Флоріана стало черговим кроком адміністрації Петро у напрямку розширення прав меншин та боротьби з дискримінацією в традиційно консервативному суспільстві.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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