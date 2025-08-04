Чоловік, який на шляху до мрії спав з псом у машині, став світовою зіркою (фото)

33-річний шотландець Люк Скоулер, який колись жив у автомобілі зі своїм собакою, став однією з найяскравіших зірок американського реслінгу в Ohio Valley Wrestling.

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Люк, якого ще називають "Шотландською бойовою машиною", кардинально змінив своє життя — від роботи доглядальника за дітьми до історичного титулу першого шотландського чемпіона OVW. Про його кар'єрний шлях написало видання Daily Record.

До кар'єри в реслінгу Скоулер працював фітнес-інструктором та доглядальником в організації Inspire Scotland. Саме емоційне вигорання на цій роботі стало поворотним моментом у його житті.

Доленосне рішення

"Я справді любив цю роботу, але вона була емоційно важкою. У мене завжди був комплекс Бетмена — я думав, що зможу врятувати всіх. Був у поганому стані, — вигорів. Пам'ятаю, як сидів у будинку, дивився телевізор зі своїм собакою Одіном, коли почався реслінг, і я просто подумав: "До біса. Поїхали". Шотландці досягали успіху в цьому бізнесі, чому б і мені не спробувати?", — згадує Люк.

Люк Скоулер став однією з найяскравіших зірок американського реслінгу в Ohio Valley Wrestling. Фото: Daily Record

Тієї ж ночі він запакував автомобіль, взяв собаку і поїхав до Лондона, щоб записатися до академії реслінгу.

"Я їхав всю ніч без плану. Не знав, де заночую. Ми з собакою трохи спали в машині. Зрештою власник академії запитав, чи я серйозно налаштований. Сказав, що вже звільнився з роботи й залишив будинок. На цьому все. Ми переїхали в спортзал і не поверталися", — додає спортсмен.

Після перемоги у реслінг-змаганнях у 2019 році Люк заслужив місце в OVW.

Секрет успіху

"У нас товстіша шкіра, особливо в Глазго. До закінчення початкової школи ти вже готовий до бою, тому реслінг дається природно", — пояснює свій успіх Скоулер.

Люк Скоулер пройшовтернистий шлях Фото: Daily Record

Ел Сноу, головний тренер OVW та колишній чемпіон WWE, вірить у потенціал шотландця: "У нас може бути ще одна суперзірка. Його відданість була неймовірною. Щоб досягти успіху в цьому бізнесі, треба жертвувати й робити щось незвичайне", — зазначає тренер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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