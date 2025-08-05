"Услышала странный запах": украинка нашла незнакомого мужчину под своей кроватью

Натали Хоменко, которая живет в Таиланде, рассказала, как она посетила Японию в соло поездке в марте, поскольку считала ее очень безопасной страной. Впрочем, в номере отеля ее ждал "живой сюрприз".

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В первый день женщина зарегистрировалась в отеле, и "все было хорошо", а в свой номер она попала с помощью уникальной карточки-ключа, которая позволяла ей находиться только в своей комнате. Об этом пишет The Sun.

На следующий день Натали отправилась на осмотр достопримечательностей Токио, но по возвращении пережила травматический опыт.

Странный запах

В видеоролике в своем TikTok-аккаунте @natalisi украинка рассказала: "Я вернулась около 19:30, отперла свой номер, как обычно, сняла одежду, легла на кровать, а потом услышала странный запах. Сначала я подумала, что это от моих волос или простыней, но потом поняла, что это из-под кровати".

Украинка сама посетила Токио в марте Фото: TikTok

В шутку украинка подумала: "А что, если под кроватью лежит мертвый человек?"

"Но когда я наклонилась, чтобы проверить, я увидела пару глаз, которые смотрели на меня. Я увидела азиата под своей кроватью", — призналась Натали.

Туристка начала кричать и вскочила на ноги, когда незнакомец вылез из-под кровати. После этого он смотрел на женщину три секунды, и она вспомнила: "В эти секунды мне казалось, что моя жизнь закончилась".

Она описала его как "восточного азиата, в возрасте от 20 до 30 лет, слегка полным, со стрижкой "шапочка" и черной одеждой".

Натали рассказала: "У меня началась гипервентиляция, и я замерла на месте, не зная, собирается ли он прыгнуть на меня, задушить меня или даже попытаться убить".

Женщина нашла мужчину под кроватью в номере отеля Фото: TikTok

Впрочем, мужчина сам начал кричать и выбежал из ее номера.

Натали немедленно позвонила администрации отеля и в полицию, и те нашли под ее кроватью портативное зарядное устройство и USB-кабель. Она спрашивала в отеле, как произошла эта ситуация, но работники не имели никакого ответа.

Более того, они сразу намекнули, что полиция не найдет злоумышленника, потому что у них не было камер.

Что касается Натальи, то она переехала в другой отель и требовала полного возмещения. Однако отель сразу не связался с ней.

Затем она обратилась к сервису Agoda, через который бронировала отель, и они предложили ей купоны на сумму 178 долларов, что она назвала "смешным", учитывая, что она заплатила 600 долларов за три ночи.

Украинка обратилась в отель еще раз, а те наконец согласились вернуть платеж. Впрочем, полиция не смогла установить личность мужчины.

Туристка призналась: "Следующие дни моей поездки были кошмаром. Я не могла спать. Я постоянно была на грани, проверяя каждый уголок своего номера".

Компенсация

Натали в конце концов написала в отель, требуя "компенсации за эмоциональный ущерб" и попросила 1600 долларов. Однако они отказались возместить ей деньги.

Пострадавшая рассказала, что в конце концов вернулась домой в Таиланд, борясь с тревогой и посттравматическим стрессовым расстройством.

Видео Хоменко набрало более 13 миллионов просмотров.

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