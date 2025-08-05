"Почула дивний запах": українка знайшла незнайомого чоловіка під своїм ліжком

Наталі Хоменко, яка живе в Таїланді, розповіла, як вона відвідала Японію в соло поїздці в березні, оскільки вважала її дуже безпечною країною. Втім, у номері готелю на неї чекав "живий сюрприз".

Related video

У перший день жінка зареєструвалася в готелі, і "все було добре", а до свого номера вона потрапила за допомогою унікальної картки-ключа, яка дозволяла їй перебувати лише у своїй кімнаті. Про це пише The Sun.

Наступного дня Наталі вирушила на огляд визначних пам'яток Токіо, але після повернення пережила травматичний досвід.

Дивний запах

У відеоролику у своєму TikTok-акаунті @natalisi українка розповіла: "Я повернулася близько 19:30, відімкнула свій номер, як завжди, зняла одяг, лягла на ліжко, а потім почула дивний запах. Спочатку я подумала, що це від мого волосся або простирадл, але потім зрозуміла, що це з-під ліжка".

Українка сама відвідала Токіо в березні Фото: TikTok

Жартома українка подумала: "А що, як під ліжком лежить мертва людина?"

"Але коли я нахилилася, щоб перевірити, я побачила пару очей, які дивилися на мене. Я побачила азіата під своїм ліжком", — зізналася Наталі.

Туристка почала кричати та схопилася на ноги, коли незнайомець виліз з-під ліжка. Після цього він дивився на жінку три секунди, і вона пригадала: "У ці секунди мені здавалося, що моє життя скінчилося".

Вона описала його як "східного азіата, віком від 20 до 30 років, злегка повним, зі стрижкою "шапочка" та чорним одягом".

Наталі розповіла: "У мене почалася гіпервентиляція, і я завмерла на місці, не знаючи, чи збирається він стрибнути на мене, задушити мене чи навіть спробувати вбити".

Жінка знайшла чоловіка під ліжком у номері готелю Фото: TikTok

Втім, чоловік сам почав кричати та вибіг з її номера.

Наталі негайно зателефонувала адміністрації готелю та в поліцію, і ті знайшли під її ліжком портативний зарядний пристрій та USB-кабель. Вона питала в готелі, як сталася ця ситуація, але працівники не мали жодної відповіді.

Ба більше, вони одразу натякнули, що поліція не знайде зловмисника, бо у них не було камер.

Щодо Наталі, то вона переїхала до іншого готелю та вимагала повного відшкодування. Однак готель одразу не зв'язався з нею.

Потім вона звернулася до сервісу Agoda, через який бронювала готель, і вони запропонували їй купони на суму 178 доларів, що вона назвала "смішним", враховуючи, що вона заплатила 600 доларів за три ночі.

Українка звернулася до готелю ще раз, а ті нарешті погодилися повернути платіж. Втім, поліція не змогла встановити особу чоловіка.

Туристка зізналася: "Наступні дні моєї поїздки були кошмаром. Я не могла спати. Я постійно була на межі, перевіряючи кожен куточок свого номера".

Компенсація

Наталі зрештою написала до готелю, вимагаючи "компенсації за емоційну шкоду" та попросила 1600 доларів. Однак вони відмовилися відшкодувати їй гроші.

Постраждала розповіла, що зрештою повернулася додому в Таїланд, борючись із тривогою та посттравматичним стресовим розладом.

Відео Хоменко набрало понад 13 мільйонів переглядів.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Кит з усієї сили врізався у човен з туристами.

Учительська пара зі столиці перебралася до села та ремонтує хату предка.

Крім того, українець показав найкрасивіше озеро італійських Альп.