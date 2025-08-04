Смертельний удар: кит з усієї сили врізався у човен з туристами (відео)
Жінку вибило з човна біля узбережжя, коли кит вдарив по судну, відкинувши її в пінисті хвилі. Інцидент стався в затоці Барнегат у Нью-Джерсі.
На кадрах видно, як невеликий моторний човен натрапив на малого кита, який б'ється на мілководді. Його плавник і спина вистрибували з води. Відео пригоди на воді туристка поділилася у своєму Facebook.
Коли човен наблизився, кит став ще більш розлюченим і застряг під корпусом, зрештою перекинувши судно, і жінка впала у воду. Її швидко витягли в безпечне місце, і вона не постраждала.
Інцидент зафіксувала на камеру Кім Манчіні, яка сказала, що кит, здавалося, потрапив у біду ще до прибуття човнярів.
"Він справді був у біді. Саме тоді він йшов під човен, це був божевільний досвід", — сказала вона.
Що сталося з китом
За словами туристки, кит, здавалося, намагався дістатися мілководдя. Але зрештою він помер.
Відео з інцидентом набрало майже 10 тисяч реакцій. Люди в коментарях радять, до кого звертатися в таких ситуаціях.
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