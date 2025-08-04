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Стиль життя

Смертельний удар: кит з усієї сили врізався у човен з туристами (відео)

Кит врізався в човен туристів
Кит врізався в човен туристів | Фото: Facebook

Жінку вибило з човна біля узбережжя, коли кит вдарив по судну, відкинувши її в пінисті хвилі. Інцидент стався в затоці Барнегат у Нью-Джерсі.

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На кадрах видно, як невеликий моторний човен натрапив на малого кита, який б'ється на мілководді. Його плавник і спина вистрибували з води. Відео пригоди на воді туристка поділилася у своєму Facebook.

Коли човен наблизився, кит став ще більш розлюченим і застряг під корпусом, зрештою перекинувши судно, і жінка впала у воду. Її швидко витягли в безпечне місце, і вона не постраждала.

Інцидент зафіксувала на камеру Кім Манчіні, яка сказала, що кит, здавалося, потрапив у біду ще до прибуття човнярів.

"Він справді був у біді. Саме тоді він йшов під човен, це був божевільний досвід", — сказала вона.

Що сталося з китом

За словами туристки, кит, здавалося, намагався дістатися мілководдя. Але зрештою він помер.

Відео з інцидентом набрало майже 10 тисяч реакцій. Люди в коментарях радять, до кого звертатися в таких ситуаціях.

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