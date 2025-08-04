Смертельный удар: кит со всей силы врезался в лодку с туристами (видео)

Женщину выбило из лодки у побережья, когда кит ударил по судну, отбросив ее в пенистые волны. Инцидент произошел в заливе Барнегат в Нью-Джерси.

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На кадрах видно, как небольшая моторная лодка наткнулась на малого кита, который бьется на мелководье. Его плавник и спина выпрыгивали из воды. Видео приключения на воде туристка поделилась в своем Facebook.

Когда лодка приблизилась, кит стал еще более разъяренным и застрял под корпусом, в конце концов перевернув судно, и женщина упала в воду. Ее быстро вытащили в безопасное место, и она не пострадала.

Инцидент зафиксировала на камеру Ким Манчини, которая сказала, что кит, казалось, попал в беду еще до прибытия лодочников.

"Он действительно был в беде. Именно тогда он шел под лодку, это был сумасшедший опыт", — сказала она.

Что случилось с китом

По словам туристки, кит, казалось, пытался добраться до мелководья. Но в конце концов он умер.

Видео с инцидентом набрало почти 10 тысяч реакций. Люди в комментариях советуют, к кому обращаться в таких ситуациях.

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