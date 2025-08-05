Мужчина откусил кусок пиццы из супермаркета: внутри его ждал "сюрприз" (фото)

Британец, который попросил не разглашать его имя, нашел в куске пиццы из супермаркета Asda неизвестный синий материал, похожий на сетку для волос или ткань.

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Неприятный случай произошел еще 16 июля. Мужчина тогда был дома и хотел поесть пиццу, купленную в супермаркете Asda. Однако он не был готов к тому, что увидит внутри блюда. Своим неприятным опытом он поделился в социальных сетях.

"Я откусил кусок, а когда попытался его прожевать, понял, что что-то не так, — выплюнул и увидел это", — рассказал пострадавший.

Пицца с сюрпризом

Покупатель опубликовал фото пиццы в Reddit под ником u/Pancakeferret. На кадрах можно увидеть непонятный синий материал, выступающий из корочки пиццы. На первый взгляд, трудно установить, что это такое. "Сначала думал, это жевательная резинка, но похоже на сетку для волос" — отметил автор поста в описании к снимку.

Странная находка в пицце Фото: Reddit

Публикация стала вирусной, собрав более 11 тысяч лайков и сотни комментариев от возмущенных пользователей. "Это просто отвратительно", — написал один, а другой добавил: "Я бы, пожалуй, больше там не ел".

Находка испортила аппетит

"Я боялся худшего. Меня просто тошнило, когда увидел, что это было. Похоже на неиспользованную сетку для волос или бороды или кусок ткани", — говорит автор истории.

Британец подчеркнул, что это "открытие" испортило ему аппетит и доверие к супермаркету. "Сначала я был растерян, когда не смог укусить пиццу, а потом ужаснулся, когда почувствовал во рту что-то, что напоминало жевательную резинку", — вспоминает мужчина.

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