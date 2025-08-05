Чоловік відкусив шматок піци з супермаркету: всередині на нього чекав "сюрприз" (фото)

Британець, який попросив не розголошувати його ім'я, знайшов у шматкові піци з супермаркету Asda невідомий синій матеріал, схожий на сітку для волосся чи тканину.

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Неприємний випадок стався ще 16 липня. Чоловік тоді був вдома і хотів поїсти піцу, куплену в супермаркеті Asda. Однак він не був готовий до того, що побачить всередині страви. Своїм неприємним досвідом він поділився у соціальних мережах.

"Я відкусив шматок, а коли спробував його прожувати, зрозумів, що щось не так, — виплюнув і побачив оце", — розповів постраждалий.

Піца з сюрпризом

Покупець опублікував фото піци в Reddit під ніком u/Pancakeferret. На кадрах можна побачити незрозумілий синій матеріал, що виступає зі скоринки піци. На перший погляд, важко встановити, що це таке. "Спочатку думав, це жувальна гумка, але схоже на сітку для волосся" — зазначив автор допису в описі до знімка.

Дивна знахідка в піці Фото: Reddit

Публікація стала вірусною, зібравши понад 11 тисяч вподобайок та сотні коментарів від обурених користувачів. "Це просто огидно", — написав один, а інший додав: "Я б, мабуть, більше там не їв".

Знахідка зіпсувала апетит

"Я боявся найгіршого. Мене просто нудило, коли побачив, що це було. Схоже на невикористану сітку для волосся чи бороди або шматок тканини", — каже автор історії.

Британець підкреслив, що це "відкриття" зіпсувало йому апетит та довіру до супермаркету. "Спочатку я був розгублений, коли не зміг вкусити піцу, а потім жахнувся, коли відчув у роті щось, що нагадувало жувальну гумку", — пригадує чоловік.

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