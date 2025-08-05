Женщина сделала тест новорожденному сыну: после этого их жизнь изменилась навсегда

Женщина, которая пережила здоровую беременность и спокойные роды, была шокирована, обнаружив, что что-то не так после рождения сына. Маленький Брукс не прошел первичный скрининг слуха вскоре после появления на свет.

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Медицинскую процедуру проводили несколько раз, но результат был неизменным. Его мама, 23-летняя Морган Дикин, сначала думала, что это из-за слизи в ушах — распространенная проблема для новорожденных. Об этом пишет Newsweek.

Ребенок глухой

Но только в три недели Дикин и ее 25-летнему партнеру Леону сказали, что их ребенок полностью глухой.

"Это полностью изменило нашу жизнь и сформировало то, как мы видим жизнь", — рассказала женщина из Шотландии.

Сначала, по ее словам, было много эмоций, от шока и горя до беспокойства тем, каким может быть его будущее.

По данным правительства Шотландии, примерно 1,1 ребенок на 1000 рождений рождается с постоянной двусторонней глухотой. Для сравнения, Центры контроля и профилактики заболеваний США утверждают, что примерно 2-3 из каждых 1000 детей в Соединенных Штатах рождаются с заметным уровнем потери слуха на одном или обоих ушах.

Маленький Брукс полностью глухой Фото: Скриншот TikTok

Дикин регулярно рассказывает историю своего сына в соцсетях. В одном видео, где подробно описывается диагноз, она объяснила, что они плакали несколько дней, а потом на третий день их настроение изменилось.

Плач ничего не даст

"До меня дошло, что плач ничего не даст. С тех пор мы находимся в отличном настроении", — сказала она.

Женщина рассказала: "Это не то путешествие, которое мы представляли, но мы его принимаем — и Брукс ежедневно показывает нам, насколько он силен, устойчив и полон потенциала".

Женщина со своим глухим сыном Фото: Скриншот TikTok

"Мы также изменились как личности, я бы сказала. Мы стали добрее в наших сердцах и видим мир в другом свете — прекрасный, добрый, заботливый и разнообразный маленький мир, о котором мы раньше мало знали. Это сделало нас лучшими родителями", — говорит мама малыша.

В десять недель Брукс впервые получил слуховые аппараты.

Маленький Брукс полностью глухой Фото: Скриншот TikTok

Мама малыша говорит: "Слуховые аппараты пока совсем не помогают; их цель — стимулировать слуховые нервы, чтобы поддерживать слуховые пути открытыми. Хотя Брукс еще не имел возможности подвергаться воздействию звука, это позволяет ему привыкнуть к их ношению".

Сейчас видео женщины имеет более 79 тысяч просмотров и более 5 тысяч лайков. Пользователи сети трогательно отреагировали на историю маленького Брукса:

"Оооо, маленький ангелочек. Это заставляет осознать вещи, которые мы воспринимаем как должное".

"Я почти полностью глухая, но я могу так хорошо говорить и общаться благодаря тому, что научилась читать по губам. Он так много поймет, просто наблюдая за вами. Вы замечательные родители для вашего замечательного мальчика".

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