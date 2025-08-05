Жінка зробила тест новонародженому сину: після цього їхнє життя змінилося назавжди

Жінка, яка пережила здорову вагітність і спокійні пологи, була шокована, виявивши, що щось не так після народження сина. Маленький Брукс не пройшов первинний скринінг слуху невдовзі після появи на світ.

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Медичну процедуру проводили кілька разів, але результат був незмінним. Його мама, 23-річна Морган Дікін, спочатку думала, що це через слиз у вухах — поширена проблема для новонароджених. Про це пише Newsweek.

Дитина глуха

Але лише у три тижні Дікін та її 25-річному партнеру Леону сказали, що їхня дитина повністю глуха.

"Це повністю змінило наше життя та сформувало те, як ми бачимо життя", — розповіла жінка з Шотландії.

Спочатку, за її словами, було багато емоцій, від шоку та горя до занепокоєння тим, яким може бути його майбутнє.

За даними уряду Шотландії, приблизно 1,1 дитина на 1000 народжень народжується з постійною двосторонньою глухотою. Для порівняння, Центри контролю та профілактики захворювань США стверджують, що приблизно 2-3 з кожних 1000 дітей у Сполучених Штатах народжуються з помітним рівнем втрати слуху на одному або обох вухах.

Маленький Брукс повністю глухий Фото: Скріншот TikTok

Дікін регулярно розповідає історію свого сина в соцмережах. В одному відео, де детально описується діагноз, вона пояснила, що вони плакали кілька днів, а потім на третій день їхній настрій змінився.

Плач нічого не дасть

"До мене дійшло, що плач нічого не дасть. Відтоді ми перебуваємо в чудовому настрої", — сказала вона.

Жінка розповіла: "Це не та подорож, яку ми уявляли, але ми її приймаємо — і Брукс щодня показує нам, наскільки він сильний, стійкий і сповнений потенціалу".

Жінка зі своїм глухим сином Фото: Скріншот TikTok

"Ми також змінилися як особистості, я б сказала. Ми стали добрішими в наших серцях і бачимо світ в іншому світлі – прекрасний, добрий, турботливий і різноманітний маленький світ, про який ми раніше мало знали. Це зробило нас кращими батьками", — каже мама малюка.

У десять тижнів Брукс уперше отримав слухові апарати.

Маленький Брукс повністю глухий Фото: Скріншот TikTok

Мама малюка каже: "Слухові апарати наразі зовсім не допомагають; їхня мета — стимулювати слухові нерви, щоб підтримувати слухові шляхи відкритими. Хоча Брукс ще не мав можливості піддаватися впливу звуку, це дозволяє йому звикнути до їх носіння".

Наразі відео жінки має понад 79 тисяч переглядів та понад 5 тисяч лайків. Користувачі мережі зворушливо відреагували на історію маленького Брукса:

"Ооо, маленьке янголятко. Це змушує усвідомити речі, які ми сприймаємо як належне".

"Я майже повністю глуха, але я можу так добре говорити та спілкуватися завдяки тому, що навчилася читати по губах. Він так багато зрозуміє, просто спостерігаючи за вами. Ви чудові батьки для вашого чудового хлопчика".

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