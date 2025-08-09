Роковая ошибка: женщина попробовала новый фрукт, а потом увидела, что внутри (фото)

Туристка отравилась в пятизвездочном отеле на Бали после того, как съела экзотический фрукт салак, зараженный червями. Ее видео в TikTok набрало колоссальные 3,8 миллиона просмотров.

Кулинарный эксперимент туристки на Бали обернулся настоящим кошмаром после того, как она попробовала деликатес, зараженный паразитами. Подробностями история она поделилась в своих социальных сетях.

В начале ролика женщина, которую зовут Маии, сидит за столом в ресторане пятизвездочного отеля на Бали и демонстрирует коричневатый чешуйчатый фрукт, известный как салак или "змеиный фрукт".

"Попробовала новый фрукт на Бали... теперь принимаю антибиотики", — написала она в описании к посту.

Через несколько секунд видео показывает очищенный фрукт на тарелке, по которому ползают крошечные белые черви.

Роковая ошибка

Маии объяснила в следующем видео, что местные жители рекомендовали ей попробовать салак вместе с джекфрутом и дурианом. Женщина, похоже, слишком увлеклась дегустацией.

"Я не осмотрела фрукт должным образом. Мне это не пришло в голову, ведь жила в пятизвездочном отеле и думала, что все в порядке", — призналась туристка, которая заметила фрукт в буфете отеля и решила снять видео для родителей, чтобы поделиться впечатлениями от вкуса и текстуры.

Экзотический фрукт салак Фото: Pixels

"Запах напоминает мне яблочный уксус", — рассказала Маии, чтобы передать семье свои впечатления от осмотра фрукта. Она не заметила заражения, пока не положила его на тарелку.

То, что произошло дальше, стало настоящим потрясением для туристки. "Я сразу начала плакать, у меня началась паническая атака", — вспоминает женщина момент, когда увидела червей.

Маии говорит, что руководство отеля и врачи быстро отреагировали на кризисную ситуацию, после чего ей назначили курс антибиотиков.

Что такое салак?

Салак выращивают в Юго-Восточной Азии. Фрукт имеет красновато-коричневую чешуйчатую кожуру. После очистки напоминает большой зубчик чеснока и содержит три частицы желтой или белой мякоти с твердыми коричневыми семенами.

