Фатальна помилка: жінка спробувала новий фрукт, а потім побачила, що всередині (фото)

Туристка отруїлася в п'ятизірковому готелі на Балі після того, як з'їла екзотичний фрукт салак, заражений червами. Її відео у TikTok набрало колосальні 3,8 мільйона переглядів.

Кулінарний експеримент туристки на Балі обернувся справжнім кошмаром після того, як вона спробувала делікатес, заражений паразитами. Подробицями історія вона поділилась у своїх соціальних мережах.

На початку ролика жінка, яку звуть Маії, сидить за столом у ресторані п'ятизіркового готелю на Балі та демонструє коричнюватий лускатий фрукт, відомий як салак або "зміїний фрукт".

"Спробувала новий фрукт на Балі… тепер приймаю антибіотики", — написала вона в описі до поста.

Через кілька секунд відео показує очищений фрукт на тарілці, по якому повзають крихітні білі черви.

Фатальна помилка

Маії пояснила в наступному відео, що місцеві жителі рекомендували їй спробувати салак разом з джекфрутом та дуріаном. Жінка, схоже, надто захопилася дегустацією.

"Я не оглянула фрукт належним чином. Мені це не спало на думку, адже жила в п'ятизірковому готелі і думала, що все гаразд", — зізналася туристка, яка помітила фрукт у буфеті готелю та вирішила зняти відео для батьків, щоб поділитися враженнями від смаку та текстури.

Екзотичний фрукт салак Фото: Pixels

"Запах нагадує мені яблучний оцет", — розповіла Маії, щоб передати родині свої враження від огляду фрукта. Вона не помітила зараження, поки не поклала його на тарілку.

Те, що сталося далі, стало справжнім потрясінням для туристки. "Я одразу почала плакати, у мене почалася панічна атака", — згадує жінка момент, коли побачила червів.

Маії каже, що керівництво готелю та лікарі швидко відреагували на кризову ситуацію, після чого їй призначили курс антибіотиків.

Що таке салак?

Салак вирощують у Південно-Східній Азії. Фрукт має червонувато-коричневу лускату шкірку. Після очищення нагадує великий зубчик часнику та містить три частки жовтої або білої м'якоті з твердим коричневим насінням.

