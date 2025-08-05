Три вещи, которые вы увидите за последние 24 часа перед смертью

Все люди рано или поздно умрут. Это просто факт. Так разве не было бы лучше, если бы мы знали, чего ожидать?

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Именно в этом и заключается роль медсестры хосписа Джули Макфадден, которая делится своим опытом ухода за людьми, доживающими свои последние дни. Она подробно описала три вещи, которые вы можете увидеть за последние 24 часа перед "естественной" смертью. Об этом пишет Metro.

1. Изменения в дыхании

По словам Джули, главным признаком неизбежной смерти являются изменения в дыхании. Человек, который, как ожидается, умрет в течение следующих 24 часов, будет демонстрировать значительные изменения. Сначала это будет выглядеть как длинные, глубокие паузы, прежде чем человек сделает следующий вдох.

"Иногда можно подумать, что он мертв", — говорит Джули, добавив, что человек после этого внезапно снова начинает дышать.

Хотя это может напугать семью, Джули говорит, что это вполне нормальная часть процесса.

Далее следует агональное дыхание, "вроде нечастых, громких и задыхающихся вдохов". Джули отмечает, что человек может выглядеть так, будто хватает ртом воздух, что может быть тревожным для семьи, но уверяет, что пациент не чувствует боли. Это последний тип дыхания, который вы обычно видите перед смертью; если вы заметили, что ваш близкий человек дышит таким образом, Джули говорит, что это, вероятно, означает, что он умрет в течение следующих 24 часов.

Обращайте внимание на дыхание человека Фото: Pixels

2. Терминальное состояние

Это означает "предсмертный хрип" — булькающий звук, который вы слышите в чьем-то дыхании. Мария Кюри, ведущая благотворительная организация Великобритании, занимающаяся вопросами конца жизни, объясняет, что эти шумы возникают, когда секреты (слюна и слизь) накапливаются во рту, горле или дыхательных путях человека. Когда они вдыхают и выдыхают, это может вызвать булькающий или дребезжащий звук, и это случается, когда человек становится слишком слабым, чтобы кашлять и очистить жидкость изо рта и горла.

"Вы, скорее всего, услышите это в течение последних 24 часов перед смертью", — говорит Джули, добавляя, что если вы уже слышали это, вы услышите это еще чаще.

Человек становится слишком слабым, чтобы кашлять Фото: Pexels

3. Полный обморок

Последнее, что вы увидите у пациента примерно за 24 часа до его смерти, — это состояние обморока.

"Они не проснутся, что бы вы ни делали", — говорит Джули.

Обморок означает, что человек также не будет есть и пить. Медсестра хосписа говорит, что у них может быть открыт рот и частично открыты глаза. Что может немного тревожить. Джули также отметила, что глаза пациента могут быть полностью открытыми, но не фиксированными на вас — или на чем-то другом, в конце концов. Она описывает это как "смертельный взгляд", будто "никого на самом деле нет дома".

Медицинские работники до сих пор считают, что последнее чувство, которое теряется, это слух; поэтому рекомендуется разговаривать с человеком так, будто он может вам ответить. Говорите ему все, что вы хотите ему сказать. Скажите ему, как сильно вы его любите.

Впрочем, эти три этапа "не последовательны". То есть, последние 24 часа перед смертью не всегда выглядят так. Например, люди могут умереть внезапно, быстрее или дольше, чем другие.

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