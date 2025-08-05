Три речі, які ви побачите за останні 24 години перед смертю

Усі люди рано чи пізно помруть. Це просто факт. Тож хіба не було б краще, якби ми знали, чого очікувати?

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Саме в цьому і полягає роль медсестри хоспісу Джулі Макфадден, яка ділиться своїм досвідом догляду за людьми, що доживають свої останні дні. Вона детально описала три речі, які ви можете побачити за останні 24 години перед "природною" смертю. Про це пише Metro.

1. Зміни в диханні

За словами Джулі, головною ознакою неминучої смерті є зміни в диханні. Людина, яка, як очікується, помре протягом наступних 24 годин, демонструватиме значні зміни. Спочатку це виглядатиме як довгі, глибокі паузи, перш ніж людина зробить наступний вдих.

"Іноді можна подумати, що вона мертва", — каже Джулі, додавши, що людина після цього раптово знову починає дихати.

Хоча це може налякати родину, Джулі каже, що це цілком нормальна частина процесу.

Далі йде агональне дихання, "зразок нечастих, гучних і задиханих вдихів". Джулі зазначає, що людина може виглядати так, ніби хапає ротом повітря, що може бути тривожним для родини, але запевняє, що пацієнт не відчуває болю. Це останній тип дихання, який ви зазвичай бачите перед смертю; якщо ви помітили, що ваша близька людина дихає таким чином, Джулі каже, що це, ймовірно, означає, що вона помре протягом наступних 24 годин.

Звертайте увагу на дихання людини Фото: Pixels

2. Термінальний стан

Це означає "передсмертний хрип" — булькаючий звук, який ви чуєте в чиємусь диханні. Марія Кюрі, провідна благодійна організація Великої Британії, що займається питаннями кінця життя, пояснює, що ці шуми виникають, коли секрети (слина та слиз) накопичуються в роті, горлі або дихальних шляхах людини. Коли вони вдихають і видихають, це може викликати булькаючий або деренчачий звук, і це трапляється, коли людина стає занадто слабкою, щоб кашлянути та очистити рідину з рота та горла.

"Ви, найімовірніше, почуєте це протягом останніх 24 годин перед смертю", — каже Джулі, додаючи, що якщо ви вже чули це, ви почуєте це ще частіше.

Людина стає занадто слабкою, щоб кашлянути Фото: Pexels

3. Повна непритомність

Оостаннє, що ви побачите у пацієнта приблизно за 24 години до його смерті, — це стан непритомності.

"Вони не прокинуться, що б ви не робили", — каже Джулі.

Непритомність означає, що людина також не їстиме та не питиме. Медсестра хоспісу каже, що у них може бути відкритий рот і частково відкриті очі. Що може трохи тривожити. Джулі також наголосила, що очі пацієнта можуть бути повністю відкритими, але не фіксованими на вас — чи на чомусь іншому, зрештою. Вона описує це як "смертельний погляд", ніби "нікого насправді немає вдома".

Медичні працівники досі вважають, що останнє відчуття, яке втрачається, це слух; тому рекомендується розмовляти з людиною так, ніби вона може вам відповісти. Говоріть їй все, що ви хочете їй сказати. Скажіть їй, як сильно ви її любите.

Втім, ці три етапи "не послідовні". Тобто, останні 24 години перед смертю не завжди виглядають так. Наприклад, люди можуть померти раптово, швидше або довше, ніж інші.

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