Было всего 33 года: умерла известная американская актриса (фото)

Келли Мак, урожденная Келли Клебенов, умерла 2 августа после того, как ей поставили диагноз глиома центральной нервной системы (форма опухоли головного мозга). Согласно ее некрологу, 33-летняя актриса "мирно умерла" в окружении своей семьи.

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Близкие знаменитости подтвердили смерть непосредственно через ее собственные социальные сети. Келли появилась в роли Эдди в 9 сезоне сериала "Ходячие мертвецы". Об этом пишет People.

Келли Мак Фото: Instagram

"С неугасимой грустью мы объявляем о смерти нашей дорогой Келли. Такой яркий, пылкий свет перешел в потусторонний, куда мы все в конце концов должны попасть", — говорится в заметке.

В ее некрологе отмечалось, что Мак "умерла мирно", в окружении семьи.

Умерла Келли Мак: что известно

Мак, которая сыграла 35 ролей и в пяти выступила как продюсер, сыграла роль Эдди в 9 сезоне "Ходячих мертвецов". Сериал длился 11 сезонов, начиная с 2010 года и до последнего эпизода в 2022 году.

Она также работала в рекламе с Dr. Pepper, магазинами Ross, Dairy Queen и Chick-fil-a.

Более того, Келли занималась озвучиванием: работала над озвучкой для фильма "Человек-паук" как голос Гвен Стейси, которую играет Хейли Стайнфельд.

Келли Мак болела Фото: Instagram

Ее любовь к повествованию была вдохновлена видеокамерой, которую она получила в подарок на день рождения в детстве. Вскоре после этого Мак начала сниматься в рекламе. После окончания академической карьеры Келли жила и работала в районе Лос-Анджелеса в течение последних 11 лет.

"Она ценила время, проведенное с семьей и друзьями, находя радость в сотрудничестве и рассказе историй", — говорится в ее некрологе.

У Мак остались родители, брат и сестра, бабушка и дедушка, ее "самый дорогой парень" Логан.

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