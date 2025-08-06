Було всього 33 роки: померла відома американська акторка (фото)

Келлі Мак, уроджена Келлі Клебенов, померла 2 серпня після того, як їй поставили діагноз гліома центральної нервової системи (форма пухлини головного мозку). Згідно з її некрологом, 33-річна акторка "мирно померла" в оточенні своєї родини.

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Близькі знаменитості підтвердили смерть безпосередньо через її власні соціальні мережі. Келлі з'явилася в ролі Едді у 9 сезоні серіалу "Ходячі мерці". Про це пише People.

Келлі Мак Фото: Instagram

"З незгасимим сумом ми оголошуємо про смерть нашої дорогої Келлі. Таке яскраве, палке світло перейшло в потойбічне, куди ми всі зрештою повинні потрапити", — йдеться в дописі.

У її некролозі зазначалося, що Мак "померла мирно", в оточенні родини.

Померла Келлі Мак: що відомо

Мак, яка зіграла 35 ролей та в п'яти виступила як продюсерка, зіграла роль Едді у 9 сезоні "Ходячих мерців". Серіал тривав 11 сезонів, починаючи з 2010 року і до останнього епізоду у 2022 році.

Вона також працювала в рекламі з Dr. Pepper, магазинами Ross, Dairy Queen та Chick-fil-a.

Ба більше, Келлі займалася озвучуванням: працювала над озвучкою для фільму "Людина-павук" як голос Гвен Стейсі, яку грає Хейлі Стайнфельд.

Келлі Мак хворіла Фото: Instagram

Її любов до оповіді була натхненна відеокамерою, яку вона отримала в подарунок на день народження в дитинстві. Невдовзі після цього Мак почала зніматися в рекламі. Після закінчення академічної кар'єри Келлі жила та працювала в районі Лос-Анджелеса протягом останніх 11 років.

"Вона цінувала час, проведений з родиною та друзями, знаходячи радість у співпраці та розповіді історій", — йдеться в її некролозі.

У Мак залишилися батьки, брат і сестра, бабуся та дідусь, її "найдорожчий хлопець" Логан.

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