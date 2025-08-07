В сети высмеивают "ворота в ад" на Киевщине: где можно их увидеть (фото)

В сети завирусилось видео с мини-обзором ворот на Киевщине. Люди возмущаются вероятной высокой стоимости изделия, а также шутят, что там живут принцесса и дракон.

Related video

Ворота выполнены со многими мелкими элементами, что явно свидетельствует о не дешевой цене. В TikTok украинцы активно реагируют на видео с улицы на Киевщине.

Большинство комментариев с возмущением пользователей сети, что там, вероятно, живет коррупционер. Не обошлось и без шуток:

"Эти ворота стоят, наверное, как все мое село".

"Если бы в Украине работали государственные институты, этот владелец должен был бы быть за вторыми воротами".

"У Букингемского дворца скромнее".

"Думаю внутри дракон, который охраняет принцессу".

"Граф дракула".

Ворота на Киевщине Фото: Скриншот TikTok

Один из пользователей сети спросил, это вдруг не ворота в рай, на что ему ответили, что, скорее, "в ад".

Также некоторые отметили, что, вероятно, это Крюковщина в Киевской области.

Не обошлось и без похвалы мастера, многие люди неиронично писали, что кузнец умеет делать свое дело: "Не знаю, кто живет, но у мастера ворот золотые руки".

Ворота на Киевщине Фото: Скриншот TikTok

Видео с осмотром ворот набрало более 700 тысяч просмотров и более тысячи комментариев.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Во время ремонта дома супруги случайно обнаружили подземный бункер времен Второй мировой войны.

Женщина отказалась от аренды в большом городе и приобрела 17-комнатный средневековый особняк на Сицилии.

Кроме того, учительская пара из Киева перебралась в село и ремонтирует дедовский дом.