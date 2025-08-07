В сети высмеивают "ворота в ад" на Киевщине: где можно их увидеть (фото)
В сети завирусилось видео с мини-обзором ворот на Киевщине. Люди возмущаются вероятной высокой стоимости изделия, а также шутят, что там живут принцесса и дракон.
Ворота выполнены со многими мелкими элементами, что явно свидетельствует о не дешевой цене. В TikTok украинцы активно реагируют на видео с улицы на Киевщине.
Большинство комментариев с возмущением пользователей сети, что там, вероятно, живет коррупционер. Не обошлось и без шуток:
- "Эти ворота стоят, наверное, как все мое село".
- "Если бы в Украине работали государственные институты, этот владелец должен был бы быть за вторыми воротами".
- "У Букингемского дворца скромнее".
- "Думаю внутри дракон, который охраняет принцессу".
- "Граф дракула".
Один из пользователей сети спросил, это вдруг не ворота в рай, на что ему ответили, что, скорее, "в ад".
Также некоторые отметили, что, вероятно, это Крюковщина в Киевской области.
Не обошлось и без похвалы мастера, многие люди неиронично писали, что кузнец умеет делать свое дело: "Не знаю, кто живет, но у мастера ворот золотые руки".
Видео с осмотром ворот набрало более 700 тысяч просмотров и более тысячи комментариев.
