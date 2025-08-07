Підтримайте нас RU
У мережі висміюють "ворота в пекло" на Київщині: де можна їх побачити (фото)

Ворота на Київщині висміюють у мережі
Ворота на Київщині | Фото: колаж Фокус

У мережі завірусилося відео з мініоглядом воріт на Київщині. Люди обурюються ймовірній високій вартості виробу, а також жартують, що там живуть принцеса та дракон.

Ворота виконані з багатьма дрібними елементами, що явно свідчить про не дешеву ціну. У TikTok українці активно реагують на відео з вулиці на Київщині.

Більшість коментарів з обуренням користувачів мережі, що там, ймовірно, живе корупціонер. Не обійшлося і без жартів:

  • "Ці ворота коштують, мабуть, як все моє село".
  • "Коли б в Україні працювали державні інститути, цей власник мав би бути за другими воротами".
  • "У Букінгемського палацу скромніші".
  • "Думаю всередині дракон, який охороняє принцесу".
  • "Граф дракула".
ворота
Ворота на Київщині
Фото: Скріншот TikTok

Один з користувачів мережі запитав, чи це раптом не ворота в рай, на що йому відповіли, що, швидше, "в пекло".

Також дехто зазначив, що, ймовірно, це Крюківщина в Київській області.

Не обійшлося і без похвали майстра, багато людей неіронічно писали, що коваль вміє робити свою справу: "Не знаю, хто живе, але в майстра воріт золоті руки".

Ворота на Київщині
Ворота на Київщині
Фото: Скріншот TikTok

Відео з оглядом воріт набрало понад 700 тисяч переглядів та понад тисячу коментарів.

