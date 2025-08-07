33-летнюю модельершу нашли мертвой на яхте: ее парень без одежды умолял о помощи (фото)

На яхте Ripple, пришвартованной в престижном яхт-клубе Montauk, что на Лонг-Айленде (США), нашли мертвой 33-летнюю ирландскую дизайнершу Марту Нолан-О'Слаттару. Трагедия произошла во вторник, 5 августа.

Марту без сознания нашел ее партнер. Мужчина вызвал экстренные службы. Свидетели рассказали, что он выбежал с яхты голым, умоляя о помощи: "Это моя девушка!". Прохожие пытались реанимировать пострадавшую до приезда медиков, однако спасти ее не удалось, пишет издание New York Post.

Полиция округа Саффолк сообщила, что на теле не было признаков насилия. Однако предварительные результаты вскрытия не дали четкого ответа относительно причины смерти.

Марта Нолан-О'Слаттара была известной в светском обществе. Она родилась в ирландском городке Карлоу. В 26 лет переехала в Нью-Йорк, где основала бренд одежды East x East, известный своей нестандартной эстетикой.

"Она была молодой, талантливой, креативной. Это огромная потеря для ее семьи и общины Карлоу", — прокомментировали ирландские правоохранители.

Близкие вспоминают Марту как жизнерадостную, амбициозную и вдохновенную личность. Ее деловой партнер написал в соцсетях: "Мы смеялись, мечтали и создавали из ничего. Я бесконечно благодарен за то, что ты была частью моей жизни".

Расследование обстоятельств смерти дизайнерши продолжается.

