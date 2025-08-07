33-річну модельєрку знайшли мертвою на яхті: її хлопець без одягу благав про допомогу (фото)

На яхті Ripple, пришвартованій у престижному яхт-клубі Montauk, що на Лонг-Айленді (США), знайшли мертвою 33-річну ірландську дизайнерку Марту Нолан-О'Слаттару. Трагедія сталась у вівторок, 5 серпня.

Марту без свідомості знайшов її партнер. Чоловік викликав екстрені служби. Свідки розповіли, що він вибіг із яхти голим, благаючи про допомогу: "Це моя дівчина!". Перехожі намагалися реанімувати постраждалу до приїзду медиків, однак врятувати її не вдалося, пише видання New York Post.

Поліція округу Саффолк повідомила, що на тілі не було ознак насильства. Однак попередні результати розтину не дали чіткої відповіді щодо причини смерті.

Марта Нолан-О'Слаттара була відомою у світській спільноті. Вона народилася в ірландському містечку Карлоу. У 26 років переїхала до Нью-Йорка, де заснувала бренд одягу East x East, відомий своєю нестандартною естетикою.

"Вона була молодою, талановитою, креативною. Це величезна втрата для її родини та громади Карлоу", — прокоментували ірландські правоохоронці.

Близькі згадують Марту як життєрадісну, амбітну та натхненну особистість. Її діловий партнер написав у соцмережах: "Ми сміялися, мріяли та створювали з нічого. Я безмежно вдячний за те, що ти була частиною мого життя".

Розслідування обставин смерті дизайнерки триває.

