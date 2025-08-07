Защитник "Азовстали" Михаил Дианов мог стать новой звездой "Холостяка": подробности

Военный Михаил Дианов объяснил, что отказался от участия в популярном шоу, поскольку видел негативную реакцию на участие Александра "Терена" Будько в проекте.

В 2024 году главным героем романтического реалити-шоу "Холостяк" стал ветеран российско-украинской войны Александр Будько, более известный под позывным "Терен". Однако, как оказалось, он был не единственным кандидатом на эту роль. "Холостяком" также мог стать защитник "Азовстали" Михаил Дианов. Теперь он впервые рассказал, почему отказался от участия в шоу, в интервью Славе Демину.

Дианов рассказал, почему не пошел на шоу "Холостяк". Смотреть с 22.10

По словам Михаила Дианова, предложение стать главным героем "Холостяка" он услышал во время съемок другой телепрограммы, когда еще был холост. Тогда на площадке также присутствовал телеведущий Григорий Решетник. Однако Дианов сразу же отказался, отметив, что формат шоу ему совсем не нравится. Решетник, как вспомнил Дианов, на это "нахмурился".

Защитник "Азовстали" откровенно признался, что реалити-шоу вызывает у него неприятные ассоциации с "публичным домом".

"Как на шоу можно открываться кому-то на камеру. Тем более я прекрасно видел, что "Терен" с наушником был постоянно, и ему что-то говорили. Ты приходишь, стоят 20 девушек, которые, в основном, блогеры и тиктокерки", — отметил защитник.

Он добавил, что совсем не жалеет, что тогда не принял предложение об участии в "Холостяке", ведь видел, сколько "хейта" полилось в сторону Александра Будько.

"Чем закончилось для Саши? триггерами, хейтами, обзываниями", — напомнил Дианов.

Напомним, сейчас проходят съемки 14 сезона "Холостяка". На этот раз главным героем шоу стал украинский актер, звезда сериала "Поймать Кайдаша", фильма "Черный ворон" и многих других, Тарас Цимбалюк.

Также Фокус писал о том, что Михаил Дианов женился. В июле он показал фото со свадьбы. Избранницей защитника стала Мирослава, с которой он встретился случайно.