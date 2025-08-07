Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов міг стати новою зіркою "Холостяка": подробиці

Військовий Михайло Діанов пояснив, що відмовився від участі в популярному шоу, оскільки бачив негативну реакцію на участь Олександра "Терена" Будька в проєкті.

2024 року головним героєм романтичного реаліті-шоу "Холостяк" став ветеран російсько-української війни Олександр Будько, більш відомий під позивним "Терен". Проте, як виявилось, він був не єдиним кандидатом на цю роль. "Холостяком" також міг стати захисник "Азовсталі" Михайло Діанов. Тепер він уперше розповів, чому відмовився від участі в шоу, в інтерв’ю Славі Дьоміному.

Діанов розповів, чому не пішов на шоу "Холостяк". Дивитись з 22.10

За словами Михайла Діанова, пропозицію стати головним героєм "Холостяка" він почув під час зйомок іншої телепрограми, коли ще був неодружений. Тоді на майданчику також був присутній телеведучий Григорій Решетник. Проте Діанов одразу ж відмовився, зазначивши, що формат шоу йому зовсім не до вподоби. Решетнік, як згадав Діанов, на це "насупився".

Захисник "Азовсталі" відверто зізнався, що реаліті-шоу викликає у нього неприємні асоціації з "публічним домом".

"Як на шоу можна відкриватися комусь на камеру. Тим більше я прекрасно бачив, що "Терен" з навушником був постійно, і йому щось говорили. Ти приходиш, стоять 20 дівчат, які, в основному, блогерки й тіктокерки", – зазначив захисник.

Він додав, що зовсім не жалкує, що тоді не прийняв пропозицію про участь в "Холостяку", адже бачив, скільки "хейту" полилося в бік Олександра Будька.

"Чим закінчилось для Саші? тригерами, хейтами, обзиваннями", - нагадав Діанов.

Нагадаємо, зараз проходять зйомки 14 сезону "Холостяка". На цей раз головним героєм шоу став український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", фільму "Чорний ворон" та багатьох інших, Тарас Цимбалюк.

Також Фокус писав про те, що Михайло Діанов одружився. В липні він показав фото з весілля. Обраницею захисника стала Мирослава, з якою він зустрівся випадково.