РФ обстреляла дом Маргариты Сичкарь: украинцев удивил ее призыв о помощи (фото)

Дом известной украинской рестораторши Маргариты Сичкар пострадал в результате очередной российской атаки "шахидами". Призыв женщины о финансовой помощи в ликвидации последствий обстрела понравился не всем пользователям сети.

На снимках, которые женщина опубликовала в Facebook, видны серьезные разрушения двухэтажного дома, поврежденные автомобили и обломки, разбросанные по территории.

Сичкарь подтвердила, что ее собственность пострадала в результате атаки дронами "Шахед", которая произошла ночью. К своему посту ресторатор добавила номер банковской карты для тех, кто желает помочь с восстановлением.

Других деталей о масштабах повреждений или своем состоянии женщина пока не сообщала.

Реакция на призыв

В комментариях под сообщением знакомые, друзья и родственники выражают Маргарите соболезнования и желают сил выдержать это испытание. Однако некоторых задел ее призыв о помощи. Судя по снимкам, строительство и обслуживание дома такой площади обходилось хозяйке недешево.

"1:20 прилет, утром карта. На что собираем, украинцы, на беседку? Почему простые люди никогда не просят, почему человеческое горе не трогает ни одного из тех, кто просит помощи, почему никто из вас не пошел помогать разбирать завалы пенсионеру, например? Советское воспитание кланяться власть имущим? Там целая футбольная команда поможет!!! Смешные, ей Богу!!!" — эмоционально прокомментировала Наталья Журавлева.

Ее позицию поддерживает Анна Солдатова: "Я, конечно, сочувствую человеку о таком горе, но большинство людей сейчас имеют такие дома, в том числе и я! А что, так можно было? Выставить свой разрушенный дом, написать мой дом и номер карточки для помощи?".

Обстрел 8 августа

Напомним, в ночь на 8 августа Россия запустила по Украине более 100 ударных БпЛА типа "Шахед". В Бучанском районе Киевской области повреждения получили жилые дома, детский сад и автомобили. Известно также, что пострадали гражданские.

