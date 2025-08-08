РФ обстріляла будинок Маргарити Січкар: українців здивував її заклик про допомогу (фото)

Будинок відомої української рестораторки Маргарити Січкар постраждав унаслідок чергової російської атаки "шахедами". Заклик жінки про фінансову допомогу в ліквідації наслідків обстрілу сподобався не усім користувачам мережі.

Related video

На знімках, які жінка опублікувала у Facebook, видно серйозні руйнування двоповерхового будинку, пошкоджені автомобілі та уламки, розкидані по території.

Січкар підтвердила, що її власність постраждала внаслідок атаки дронами "Шахед", яка відбулася вночі. До свого допису рестораторка додала номер банківської картки для тих, хто бажає допомогти з відновленням.

Інших деталей про масштаби пошкоджень або свій стан жінка поки не повідомляла.

Реакція на заклик

У коментарях під дописом знайомі, друзі та родичі висловлюють Маргариті співчуття та бажають сил витримати це випробування. Однак декого зачепив її заклик про допомогу. Судячи зі знімків, будівництво та обслуговування будинку такої площі обходилось господині недешево.

Січкар показала наслідки обстрілу Фото: Facebook

"1:20 приліт, вранці карта. На що збираємо, українці, на альтанку? Чому прості люди ніколи не просять, чому людське горе не чіпає жодного з тих, хто просить допомоги, чому ніхто з вас не пішов допомагати розбирати завали пенсіонеру, наприклад? Совєтскоє воспітаніє кланяться власть імущім? Там ціла футбольна команда допоможе!!! Смішні, їй Богу!!!" — емоційно прокоментувала Наталія Журавльова.

Обстріляний будинок Маргарити Січкар Фото: Facebook

Її позицію підтримує Анна Солдатова: "Я, звичайно, співчуваю людині про таке горе, але більшість людей зараз мають такі будинки, у тому числі і я! А що, так можна було? Виставити свій зруйнований будинок, написати мій будинок і номер карточки для допомоги?".

Коментарі підписників Маргарити Січкар Фото: Facebook Коментарі підписників Маргарити Січкар Фото: Facebook

Обстріл 8 серпня

Нагадаємо, у ніч на 8 серпня Росія запустила по Україні понад 100 ударних БпЛА типу "Шахед". У Бучанському районі Київської області пошкоджень зазнали житлові будинки, дитячий садок та автомобілі. Відомо також, що постраждали цивільні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Су-шеф кулінарного шоу "МастерШеф" Анастасія після атаки на Київ перебувала в реанімації.

Під час атаки на Київ українські зірки перебували в укриттях.

Крім того, будинок у столиці, де перебувала харківська блогерка Русалочка Хл, потрапив під російську атаку дронами та ракетами. У соцмережі вона опублікувала відео з місця події.