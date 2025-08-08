"Ладно, без проблем": Джей Ло в розовом наряде не пустили в магазин (фото)

56-летней американской звезде отказали во входе в бутик Chanel во время шопинга в элитном торговом центре Стамбула — Istinye Park. Артистка находится в туре Up All Night, который рассчитан на 19 городов.

По информации турецкого издания Turkiye Today, охранник магазина не позволил звезде войти в помещение.

Реакция Лопес удивила присутствующих своим хладнокровием. "Хорошо, никаких проблем", — ответила артистка, одетая в розовый костюм и солнцезащитные очки, и спокойно удалилась.

Позже сотрудники Chanel пытались исправить ситуацию, пригласив певицу вернуться в магазин, однако Лопес отклонила предложение. Вместо этого она провела время в соседних модных домах, в частности Celine и Beymen, где потратила десятки тысяч долларов.

Дженнифер Лопес в Стамбуле Фото: Turkiye Today

Гастроли знаменитости начались 8 июля в Виго (Испания), а завершатся 10 августа в Алматы (Казахстан). В целом ее тур Up All Night рассчитан на 19 городов.

Почти после каждого концерта певица делится в своем Instagram впечатлениями от выступлений, однако пока не опубликовала ни одного сообщения о выступлении 5 августа в Стамбуле.

Представители Дженнифер Лопес пока не комментировали этот курьезный случай.

