"Добре, без проблем": Джей Ло в рожевому вбранні не пустили у магазин (фото)

56-річній американській зірці відмовили у вході до бутика Chanel під час шопінгу в елітному торговому центрі Стамбула – Istinye Park. Артистка перебуває у турі Up All Night, який розрахований на 19 міст.

За інформацією турецького видання Turkiye Today, охоронець магазину не дозволив зірці увійти до приміщення.

Реакція Лопес здивувала присутніх своєю холоднокровністю. "Добре, ніяких проблем", — відповіла артистка, одягнена в рожевий костюм та сонцезахисні окуляри, і спокійно пішла геть.

Пізніше співробітники Chanel намагалися виправити ситуацію, запросивши співачку повернутися до магазину, проте Лопес відхилила пропозицію. Натомість вона провела час у сусідніх модних будинках, зокрема Celine та Beymen, де витратила десятки тисяч доларів.

Дженніфер Лопес у Стамбулі Фото: Turkiye Today

Гастролі знаменитості почалися 8 липня у Віго (Іспанія), а завершаться 10 серпня в Алмати (Казахстан). Загалом її тур Up All Night розрахований на 19 міст.

Майже після кожного концерту співачка ділиться у своєму Instagram враженнями від виступів, проте поки що не опублікувала жодного допису про виступ 5 серпня в Стамбулі.

Представники Дженніфер Лопес поки не коментували цей курйозний випадок.

