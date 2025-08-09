Юная девушка 58-летнего Венсана Касселя показала их сына (фото)

28-летняя бразильская модель Нара Баптиста показала семимесячного сына Каэтано от 58-летнего французского актера Венсана Касселя. Малыш родился в начале 2025 года.

Звезда сети показала свежие кадры в Instagram. Они с Каэтано загорали на солнце посреди лета.

"Мой друг — моя самая большая любовь", — написала Нара.

Несмотря на то, что модель время от времени показывает снимки с первенцем, показывать его лицо она не спешит. Еще реже делится кадрами с сыном сам Венсан Кассель.

Нара Баптиста с сыном Каэтано Фото: narahbaptista/instagram

Сын Венсана Касселя от Нары Баптисты

Ребенок появился на свет в Париже 7 января 2025 года. Кассель и Баптиста назвали сына Каэтано.

"Угадайте, кто родился 7 января 2025 года. Уже умный, полный здоровья, любви и поэзии. Самый крутой чувак в мире", — написал тогда актер.

Каэтано стал четвертым ребенком для бывшего мужа Моники Беллуччи. В свое время та родила ему дочерей Деву и Леони. А в браке со второй женой Тиной Кунаки у француза родилась дочь Амазония, которую также тщательно скрывают от внимания публики.

Нара Баптиста и Венсан Кассель Фото: Getty Images

Для Баптисты ребенок стал первым. О ее романе со старшим на 30 лет актером стало известно в 2023. В апреле того же года он развелся с моделью Кунаки. Сейчас пара еще не узаконила свои отношения.

