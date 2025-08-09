Юна дівчина 58-річного Венсана Касселя показала їхнього сина (фото)
28-річна бразильська модель Нара Баптіста показала семимісячного сина Каетано від 58-річного французького актора Венсана Касселя. Малюк народився на початку 2025 року.
Зірка мережі показала свіжі кадри в Instagram. Вони з Каетано засмагали на сонці посеред літа.
"Мій друг — моя найбільша любов", — написала Нара.
Попри те, що модель час від часу показує знімки з первістком, показувати його обличчя вона не поспішає. Ще рідше ділиться кадрами із сином сам Венсан Кассель.
Син Венсана Касселя від Нари Баптісти
Дитина з'явилася на світ у Парижі 7 січня 2025. Кассель та Баптіста назвали сина Каетано.
"Вгадайте, хто народився 7 січня 2025 року. Уже розумний, сповнений здоров'я, любові і поезії. Найкрутіший чувак у світі", — написав тоді актор.
Каетано став четвертою дитиною для колишнього чоловіка Моніки Беллуччі. Свого часу та народила йому доньок Деву та Леоні. А у шлюбі з другою дружиною Тіною Кунакі у француза народилася донька Амазонія, яка також ретельно приховують від уваги публіки.
Для Баптісти дитина стала першою. Про її роман зі старшим на 30 років актором стало відомо у 2023. У квітні того ж року він розлучився з моделлю Кунакі. Наразі пара ще не узаконила свої стосунки.
