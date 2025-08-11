Звезда "Гарри Поттера" рассказала, как за ней следил и подбивал клинья Дональд Трамп

Оскароносная британская актриса Эмма Томпсон призналась, что когда-то получала приглашение на свидание от нынешнего президента США Дональда Трампа.

Звезда "Гарри Поттера" рассказала, как политик лично позвонил ей во время съемок политической драмы "Основные цвета" об избирательной кампании Билла Клинтона в 1998 году. Томпсон там играла главную роль, пишет издание Variety.

"В моем трейлере зазвонил телефон, и это был Дональд Трамп. Сначала подумала, что это шутка", — вспоминает актриса тот необычный момент.

Диалог с будущим президентом

Эмма Томпсон детально воссоздала диалог с будущим президентом.

"Привет, это Дональд Трамп". Я сказала: "Чем могу помочь?". Я думала, что ему нужны указания. Он сказал: "Я бы очень хотел, чтобы вы остановились в одном из моих замечательных отелей, и, возможно, мы могли бы поужинать вместе", — цитирует Трампа звезда экрана.

Британская актриса призналась, что звонок застал ее врасплох и вызвал дискомфорт. Однако сейчас она с юмором относится к той ситуации, шутя о возможном альтернативном развитии американской истории.

"Я поняла, что именно в тот день мой развод наконец состоялся... Готова поспорить, у него есть люди, которые ищут подходящих кандидаток среди всех этих симпатичных разведенных женщин, ведь он нашел номер моего трейлера! Это же слежка!" — поделилась Томпсон.

Могла изменить ход истории

Не без иронии актриса добавила, что это могло бы изменить ход истории: "Да, я могла пойти на свидание с Дональдом Трампом. Я могла изменить ход американской истории!".

Эмма Томпсон известна зрителям по ролям во франшизе "Гарри Поттер", фильмах "Круэлла" и "Реальная любовь". Актриса является лауреатом премии "Оскар" и одной из самых уважаемых британских звезд Голливуда.

