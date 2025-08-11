Зірка "Гаррі Поттера" розказала, як за нею стежив й підбивав клинці Дональд Трамп

Оскароносна британська акторка Емма Томпсон зізналась, що колись отримувала запрошення на побачення від нинішнього президента США Дональда Трампа.

Зірка "Гаррі Поттера" розповіла, як політик особисто зателефонував їй під час знімання політичної драми "Основні кольори" про виборчу кампанію Білла Клінтона у 1998 році. Томпсон там грала головну роль, пише видання Variety.

"У моєму трейлері задзвонив телефон, і це був Дональд Трамп. Спершу подумала, що це жарт", — згадує акторка той незвичайний момент.

Діалог з майбутнім президентом

Емма Томпсон детально відтворила діалог з майбутнім президентом.

"Привіт, це Дональд Трамп". Я сказала: "Чим можу допомогти?". Я думала, що йому потрібні вказівки. Він сказав: "Я б дуже хотів, щоб ви зупинилися в одному з моїх чудових готелів, і, можливо, ми могли б повечеряти разом", — цитує Трампа зірка екрану.

Президент США Дональд Трамп Фото: RT

Британська акторка зізналася, що дзвінок застав її зненацька і викликав дискомфорт. Проте зараз вона з гумором ставиться до тієї ситуації, жартуючи про можливий альтернативний розвиток американської історії.

"Я зрозуміла, що саме того дня моє розлучення нарешті відбулося… Б'юся об заклад, у нього є люди, які шукають відповідних кандидаток серед усіх цих симпатичних розлучених жінок, адже він знайшов номер мого трейлера! Це ж стеження!" — поділилася Томпсон.

Могла змінити хід історії

Не без іронії акторка додала, що це могло б змінити хід історії: "Так, я могла піти на побачення з Дональдом Трампом. Я могла змінити хід американської історії!".

Емма Томпсон відома глядачам за ролями у франшизі "Гаррі Поттер", фільмах "Круелла" та "Реальна любов". Акторка є лауреаткою премії "Оскар" та однією з найповажніших британських зірок Голлівуду.

