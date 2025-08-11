"Опомнитесь, люди": сестра Софии Ротару ответила на упреки в сторону легендарной певицы

Аурика Ротару встала на защиту своей сестры, легендарной певицы Софии Ротару, после волны критических комментариев в соцсетях. Она опровергла слухи об эмиграции артистки и рассказала, чем сестра занимается в Украине.

Певица Аурика Ротару публично ответила на критику, появившуюся после нового видео в TikTok блогера Ярослава Гопацы, посвященного Софии Ротару. В ролике говорилось о том, что артистка впервые за долгое время обнародовала свежие фото.

Из-за того, что София Ротару давно избегает публичных мероприятий, в комментариях начали появляться предположения о ее нынешнем месте жительства и деятельности. Некоторые из высказываний возмутили Аурику, и она решила дать ответ.

По словам Аурики Ротару, ее сестра живет в столице Украины, и никуда не выезжала.

"Вы готовы отвечать за обвинения? Мы жили и живем в Киеве, даем благотворительные концерты, помогаем ребятам, не афишируя. За что столько грязи? Опомнитесь, люди. Никуда не уехали", — подчеркнула она.

Что писали люди в комментариях

"Предательница Украины"

"А где София Михайловна была все это время? Сидела, как мышь. Может включила режим ожидания, не знала, какой флаг возле дома вывешивать? Эх, Соня, Соня... Не бывает поздно, бывает "уже не надо"

"Это старые фото! Вы ее сейчас видели?"

"А она знает о том, что была в Киеве? Фотографии 20-30-летней давности. Предательница!"

"Зачем она вылезла через три года?!"

"Где она была все годы войны? Надумала. Проснулась"

"Это все фейк! не может она в свои годы так выглядеть!!!"

